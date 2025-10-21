Етажа на блока определя цената на жилището

Пиксабей

На фона на динамичния ръст на цените на недвижимите имоти в София, нова тенденция се откроява все по-ясно: етажът на апартамента се превръща в ключов фактор за цената и интереса на купувачите. Докато локацията и квадратурата остават важни, все повече клиенти поставят конкретни изисквания към това на кой етаж се намира жилището, пише Стандарт.

Какво предпочитат купувачите?

Клиентите през 2025 г. са по-информирани и взискателни. Сред най-търсените са:

Средни етажи (2–5) – предпочитани заради удобен достъп, добра осветеност и по-малко шум.

Първи етаж – често избягван заради липса на уединение и по-висок риск от кражби.

Последен етаж – привлекателен заради гледката и тишината, но с резерви относно изолацията и покрива.

Етажът може да повлияе на цената с от 5 до 15%, особено при новото строителство. В луксозните сгради с асансьор, високите етажи с панорамна гледка и просторни тераси често се оценяват значително по-високо.

Къде се купува най-много?

Най-предпочитаните квартали в София за покупка на жилище през 2025 г. включват:

Лозенец, Изток, Иван Вазов, Център – престижни райони с високи цени и ограничено предлагане.

Манастирски ливади, Кръстова вада – модерни зони с ново строителство и добра инфраструктура.

Овча купел, Редута – развиващи се райони с потенциал и по-достъпни цени.

Люлин, Надежда, Обеля – бюджетни квартали с активно търсене на средни етажи.

Цените на апартаментите варират между 1600 и 3200 евро/кв.м, като двустайните жилища в централните райони достигат до 240,000 евро, а тристайните – над 350,000 евро.

Какво движи пазара?

Купувачите търсят не просто квадратни метри, а комфорт, достъп и перспектива. Етажът се превръща в символ на удобство, сигурност и престиж. С навлизането на нови проекти с високи сгради и модерни удобства, тази тенденция вероятно ще се засили.

