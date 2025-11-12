Етажната собственост решава за плащането на сградната инсталация: Срок до 9 декември без лихви

Пиксабей

Клиентите на „Топлофикация-Перник“ вече могат да заплащат сметките си за топлоенергия за месец октомври 2025г. Срокът за безлихвеното плащане е до 09.12.2025г. включително.

С оглед на съдебното оспорване на Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради – етажна собственост и до произнасяне на Върховния административен съд с окончателен съдебен акт или приемане на нова нормативна уредба, месечните фактури за топлинна енергия се изготвят съгласно чл. 155, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката.

Напомняме Ви, че съгласно чл. 63, ал. 2, т. 2, подточка гг, от Наредбата за топлоснабдяване на решение на общото събрание на етажната собственост може да бъде избран процент сградна инсталация, който не може да бъде по-малък от 20 на сто и по-голям от 40 на сто от количеството топлинна енергия за отопление на сградата – етажна собственост. Протоколът с взетото решение трябва да се предостави в клиентския център на съответната фирма, извършваща услугата дялово разпределение на топлинна енергия в етажната собственост.

"По-високият процент сградна инсталация ще намали индивидуалните сметки. Всеки вход обаче сам решава за себе си. Това е законова възможност, която обаче не е задължителна", коментира директорът на "Топлофикация - Перник" инж. Борислав Борисов.

