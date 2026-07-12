Етнографският музей в София се руши

Стопкадър бТВ

Етнографският музей в София има нужда от спешен ремонт. Рушат се части от покрива на сградата, фасадата, залите и мазетата. В сърцето на София – в бившия дворец – се помещават Националната галерия и Националният етнографски музей. На крачки от входа на музея сградата се руши.

„Тези няколко парчета падаха на няколко метра от мен. Това се случва сравнително често, за съжаление, особено при по-проливни дъждове“, сподели гл. ас. д-р Божидар Първанов, заместник-директор на Националния етнографски музей – БАН.

По пукнатините на Етнографския музей води заместник-директорът Божидар Първанов. Той показва течове и разруха, които застрашават фонд от над 60 000 артефакта, който се помещава тук.

„Това е терасата. За съжаление, се влоши през последната една година. И се опасявам, че и тази част в един момент ще падне“, посочи гл. ас. д-р Първанов.

Най-належащ е ремонтът на покрива. За първи път показват състоянието му пред камерата на bTV.

„Трябва да се направи основен ремонт на покрива, цялата покривна и подпокривна конструкция да се подмени, да се сложи и нова настилка. Трябва да се вземат спешно консервационно-реставрационни мерки“, посочи заместник-директорът на музея.

Оказва се, че проект за ремонт на музея към Института за културно наследство има изготвен от години от екипа, но остава замразен, разказва директорката на музея.

Тъй като е паметник на културата с научна функция, ремонтът на музея се прехвърля между 5 институции - БАН, която е принципал, Министерството на културата, МРРБ, Столичната община и Областната управа на София.

„Този проблем се отлага и се казва: „Да, знаем, имате проблем, но потърсете другата институция“. Т.е. ние сме „пинг-понг топчето“, което си прехвърлят държавните институции“, коментира доц. д-р Мила Маева, директор на Националния етнографски музей.

За да задвижат големия проект за ремонт, на музея е необходим документ за собственост, който очакват от Министерството на културата.

„Министерството остава ангажирано с намирането на устойчиво решение, така че да бъдат създадени необходимите условия за дългосрочното опазване и обновяване на сградата“, посочиха от Министерството на културата за bTV.

Дотогава музеят в сърцето на София продължава да се руши.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!