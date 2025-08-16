Ето ги парите на Бойко Борисов

Булфото

Комисията за противодействие на корупцията (КПК) публикува имуществените декларации на хората във властта.

Президентът Румен Радев е спестил 160 хил. лева за година. За 2023 г. той е декларирал 275 000 лв. в банка и още 5000 лева в кеш, а за 2024 г. - 435 000 лева по банки. Отделно има и 23 613 лева в инвестиции. Общо за миналата година държавният глава е заработил 288 495 лева, а съпругата му Десислава - 10 295 лв, предаде България он ер.

Вицепрезидентът Илияна Йотова е декларирала 7 банкови сметки - на нейно и на името на Андрей Йотов, които са както в лева, така и в евро - вицепрезидентът има 36 000 евро в две банкови сметки и 116 000 лв. в други две. Съпругът ѝ има 370 000 лв. в една сметка и 102 000 евро в други две.

Парите на Желязков и Зафиров

Премиерът Росен Желязков е декларирал три банкови сметки - две на негово име за 140 277 лв. и 49 089 лв., произходът на средствата са от заплати, и една на името на Ралица Терзиева за 262 532 лв. - от спестявания и продажба на апартамент. За изминалата година от трудови доходи премиерът е декларирал 128 616 лв.

Вицепремиерът Атанас Зафиров през миналата година е взел ведомствено жилище от Народното събрание. То е 173 кв. м. Наличните му средства са 20 хил. лв., като има и кредитна карта с 3 хил. В банка държи 144 хил. лв. Годишната му данъчна основа от труд пък е 116 579 лв.

Народният представител и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов не е декларирал къщи, апартаменти или коли, а само налични парични средства от 392 691 лв. и три банкови сметки, всички в лева. От трудови доходи за изминалата година Борисов е получил 164 490 лв., като е декларирал и 139 800 лв. в графата "годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност".

Асен Василев с придобит през 2016 г. апартамент

Настоящият лидер на "Продължаваме промяната" Асен Василев е заявил апартамент, придобит през 2016 година, както и 60 000 лева налични средства, има заем за 73 555 лв. от местно юридическо лице. От трудови доходи в декларирал 73 676 лв., а в графата "годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност" - 40 060 лв.

Съпредседателят на "Да, България" и народен представител от ПП-ДБ Ивайло Мирчев е декларирал магазин и апартамент с гараж в София и парцел в Добрич. На името на Евгения Костадинова е декларирал апартамент с гараж в София и апартамент в Добрич, произходът на средствата са от заплата, като за два имота не са обозначени произход на средствата, понеже са записани като наследствени.

Мирчев има два автомобила, закупени през 2017 година и 2019 година за 9 250 лв. и 18 000 лв. Наличните парични средства на депутата са в размер на 18 000 лв. на негово име и 17 000 лв. на името на Евгения Костадинова. Банковите сметки също са две - на негово име и на името на Костадинова съответно за 85 000 лв. 44 000 лв. - произход на средствата - заплати. За изминалата година от трудов договор е получил 59 160 лв., а съпругата му - 56 900 лв.

Пеевски отдава имоти под наем

Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски е сключил 8 договора за наем през 2024 г. - за 5 къщи, апартамент, ателие и гаражни клетки в София. Най-скъпата от тях му струва 155 088 лв., а най-евтино е ателието - 13 680 лв. Общо за годината наемите са му стрували 455 922 лв. Още 169 200 лв. е дал за наем на 5 луксозни автомобила. В декларацията е посочено, че това е отчитано и при предишни отчети.

За пореден път Пеевски декларира и големи суми от налични парични средства - 568 684 лв. и 97 хил. евро. Има и 3 банкови сметки - 864 693 лв, 18 717 евро и 105 882 долара. Като дивиденти Пеевски е посочил, че е получил вземания от 19 092 622 лв.

Лидерът на "ДПС-Ново начало" има инвестиции за 42 485 долара.

От заплати Пеевски декларира 125 859 лв. И той, както и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, се е възползвал от допълнителните средства на депутатите за сътрудници и представителни разходи - получил е 50 616 лв.

