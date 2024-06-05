Ето ги районите във Варна и областта без ток за днес

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Поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия във Варна и областта, днес, 5 юни, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:



- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - гр. Варна - м-ст Св. Св. Константин и Елена, клиентите, електрозахранени от ТП 1851.



- от 13:00 ч. до 17:00 ч. - ЗПЗ Варна и ПЗ с.Тополи Стопански абонати: ЕВРО ТРАНС ПРЕМИУМ ЕООД, ПЛАНЕКС ЕООД, ВОЙЛ ГРУП ООД, ЕЗЕРО ВАРНА ООД РУСАНКА КОСТОВА ЕТ СВЕЛТ, ТУЗИУС ООД, НЕВЕН ЕООД, РАБИЦ СМТЛ ЕООД, МЕТАЛ ФЛЕЙТ ИНТЕРНЕШЪНАЛ ООД, ВИ ЕМ ЕС ПАРТНЪРС ЕООД, ВИ ЕМ ЕС ПАРТНЪРС ЕООД, ТРАНС ГРУП БЪЛГАРИЯ 1 ООД, ВАРНАКОМ ЕООД, МЕГАПРИНТ ТРАНСФЕРС ООД, МЕБЕЛИ ЕОН ООД, ЖИК-МИЛК ООД.



- от 08:30 ч. до 16:30 ч. - гр. Долни чифлик - клиентите, електрозахранени от ТП ВП, ТП ПС ВиК и ТП Марин тепе.



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Провадия – ул. Дунав, ул. Цар Освободител, ул. Георги Кирков, ул. Александър Стамболийски, ул. Преслав, ул. Софроний Врачански, ул. София, ул. Драгоман, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Сливница, електрозахранени от ТП 7.



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Провадия – ул. Жечка Карамфилова, ул. Сергей Румянчев, ул. Васил Коларов, ул. Княз Борис, ул. Пирин, ул. Стефан Караджа, ул. Георги Димитров, ул. Велико Търново, ул. Йорданка Николова, ул. Дунав, ул. Москва, електрозахранени от ТП 14,ТП 15 и ТП 26.



- от 08:00 ч. до 12:00 ч. - ПЗ с.Тополи Стопански абонати: НИК СТИЛ 2 ЕООД, НАР НАРЛИЕВ И СИЕ СД, ЗК ТРАКИЯ, СТОЯНОВ ООД, ЕТ ОТСТЪПАЧА-Д.ПЕТКОВ, ПИАЛИ 2004 ЕООД, ТОПОЛИ ЕООД, ФРЕШ АП КОЗМЕТИКС EООД.



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Рояк – клиентите, електрозахранени от ТП 1.



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Габърница – клиентите, електрозахранени от МТП 2.



- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - с. Езерово - ул. Васил Левски, ул. Дунав, ул. Енергитик, ул. Клокотница, ул. Победа, ул. Цар Самуил, електрозахранени от ТП 1.



- от 08:00 ч. до 17:00 ч. - с. Невша.



- от 08:00 ч. до 17:00 ч. - с. Калиманци – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и ТП 2.



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Есеница, с. Изворник, с. Калоян, с. Кракра, с. Искър – клиентите, електрозахранени от ТП 4, ТП 5 и ТП 7.



- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Просечен - клиентите, електрозахранени от МТП 1 и ТП 2.



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Царевци – клиентите, електрозахранени от ТП 4.

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