Ето го Христо Стоичков 2

Кадър Мика Стоичкова

Мика Стоичкова трогна последователите си в социалните мрежи с нов кадър на малкия Христо -второто внуче на футболната легенда Христо Стоичков. „Най-любимия ми малък човек, Христо Джуниър!“, написа Мика, цитира Хот Арена.

Малкият Христо Жулиен Креспо е син на Христина — другата дъщеря на Камата. Детето е от любовта й с венецуелеца Карлос Креспо, който е израснал основно в Швейцария и за когото се знае, че има стабилни финансови възможности. Карлос е вторият й съпруг, след като преди години Христина се разведе с хърватския тенисист Лука Белич. Новото семейство тръгна напред уверено и сега именно Христо-джуниър е най-голямата им радост.

Дядо му, разбира се, прие появата му с огромно вълнение.

