Ето го черния леопард в нивата

27.08.2025 / 21:41 2

Кадър БНТ

След почти 3 месеца черният леопард от Шуменското плато отново е забелязан. Този път полицията в Тутракан е получила сигнал, че на 25 август хищникът е забелязан между селата Богданци и Търновци.

Снимките, направени с мобилен телефон, изглеждат достоверни, твърдят от полицията. Незабавно областният управител на Силистра Илиян Великов свика кризисен щаб.

Всички кметове в областта, ловните дружини и земеделците са предупредени да бъдат внимателни.

На този етап не се налага да бъде задействана системата BG-Alert.

Теренът, където е забелязано животното, е претърсен от полицейски екипи, но следа от него няма.

В момента в района се извършва жътва на слънчоглед, има много хора и техника, което намалява шансовете хищникът да се задържи за дълго там, съобщават от кризисния щаб в Силистра.

 

1
0
kris (преди 9 минути)
Рейтинг: 499381 | Одобрение: 91551
Правилно....Черните пантери трева не ядат.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
2
0
MrBean (преди 25 минути)
Рейтинг: 186074 | Одобрение: -2166
На крава ми прилича...

