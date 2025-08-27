Ето го черния леопард в нивата

Кадър БНТ

След почти 3 месеца черният леопард от Шуменското плато отново е забелязан. Този път полицията в Тутракан е получила сигнал, че на 25 август хищникът е забелязан между селата Богданци и Търновци.



Снимките, направени с мобилен телефон, изглеждат достоверни, твърдят от полицията. Незабавно областният управител на Силистра Илиян Великов свика кризисен щаб.

Всички кметове в областта, ловните дружини и земеделците са предупредени да бъдат внимателни.

На този етап не се налага да бъде задействана системата BG-Alert.

Теренът, където е забелязано животното, е претърсен от полицейски екипи, но следа от него няма.

В момента в района се извършва жътва на слънчоглед, има много хора и техника, което намалява шансовете хищникът да се задържи за дълго там, съобщават от кризисния щаб в Силистра.

