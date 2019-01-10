Ето го най-знаковото интервю на Иван Ласки! Още през 2012 г. той влиза при Карбовски и заявява, че...

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"Дай боже всяка жена да я съжаляват тъка, да има мъж, който толкова да я обича", заявява през 2012 година Александра Сърчаджиева в интервю пред карбовски, а само секунди по-късно Иван ласкин, който е до нея заявява пред цяла България:

"Мартине, аз искам да ти призная, че имам проблем с алкохола! Реших д аго направя в твоето предаване. Защото те смятам за приятел и за добро момче. Да, аз имам тежък проблем с алкохола. Аз пия много алкохол. Казвам го, защото това е първият начин, с който да започна лечението си! Казвам го, защото така съм посъветван, като начин за лечението си и защото... съм борбено момче!"

Цялото интервю тук:

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