Ето го най-знаковото интервю на Иван Ласки! Още през 2012 г. той влиза при Карбовски и заявява, че...
"Дай боже всяка жена да я съжаляват тъка, да има мъж, който толкова да я обича", заявява през 2012 година Александра Сърчаджиева в интервю пред карбовски, а само секунди по-късно Иван ласкин, който е до нея заявява пред цяла България:
"Мартине, аз искам да ти призная, че имам проблем с алкохола! Реших д аго направя в твоето предаване. Защото те смятам за приятел и за добро момче. Да, аз имам тежък проблем с алкохола. Аз пия много алкохол. Казвам го, защото това е първият начин, с който да започна лечението си! Казвам го, защото така съм посъветван, като начин за лечението си и защото... съм борбено момче!"
Цялото интервю тук:
Всяка минута очаквай новина в PETEL.BG!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg 24 часа в денонощието!
За реклама виж - https://petel.bg/advertising-rates.html