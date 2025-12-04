Ето го цветът на 2026 година

Снимка: Пиксабей

Pantone обяви дългоочаквания си цвят на годината за 2026 г. - „облачно бяло“. Това съобщи списание Time, цитирано от Дарик.

Цветът, наречен PANTONE 11-4201 Cloud Dancer, има „въздушно присъствие“, което „действа като шепот на спокойствие и мир в шумния свят“, отбелязват от компанията.

Това е първият оттенък на бяло, който Pantone избира, откакто започна да определя цветове на годината през 1999 г.

Компанията посочва, че цветът на годината се избира от екип експерти и има за цел да „обърне внимание на връзката между културата и цвета“.

