Ето го цветът на 2026 година
Снимка: Пиксабей
Pantone обяви дългоочаквания си цвят на годината за 2026 г. - „облачно бяло“. Това съобщи списание Time, цитирано от Дарик.
Цветът, наречен PANTONE 11-4201 Cloud Dancer, има „въздушно присъствие“, което „действа като шепот на спокойствие и мир в шумния свят“, отбелязват от компанията.
Това е първият оттенък на бяло, който Pantone избира, откакто започна да определя цветове на годината през 1999 г.
Компанията посочва, че цветът на годината се избира от екип експерти и има за цел да „обърне внимание на връзката между културата и цвета“.
