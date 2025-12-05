Ето големият победител в „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Мирослав е големият победител в „Игри на волята“. Мирослав спечели 100 000 лева.

На финала победи Калин и Алекс, които останаха съответно втори и трети.

Мирослав Великов е на 36 години и развива собствени бизнеси в сферата на фотографията и приключенските експедиции. Смята се за изключително добре подготвен както физически, така и стратегически за всички изпитания.

Заслужи си прозвището канадския вълк.

Тази вечер в изключително тежка финална битка той премери сили с Калин и Алекс. Битката бе момент, който всеки от тримата е чакал цели три месеца.

„Казах на жена ми, че това ми участие ще направи живота ни по-добър, че ѝ обещавам и, че ще е за по-добро, и го направих!“, сподели развълнувания Мирослав след победата.

„Ами, любов моя, тия пари са твои, каквото искаш прави с тях, аз си свърших работата“, продължи още победителя в сезон 7.

Той обясни, че с жена му имат обща банкова сметка от деца и всичко, абсолютно всичко, винаги в живота са делили.

