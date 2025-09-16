Ето идеалните места за наблюдение на частичното слънчево затъмнение

Снимка: Пиксабей

Южната част на земното кълбо ще бъде център на частично слънчево затъмнение в неделя, съобщи Асошиейтед прес.

Антарктида, Нова Зеландия и част от Австралия ще бъдат в идеално място за наблюдението му. Затъмнението ще започне в Австралия и Нова Зеландия, две седмици, след като Азия стана свидетел на пълно лунно затъмнение.

Това ще бъде четвъртото и последно слънчево затъмнение за тази година, посочва БТА.

Слънцето ще ни покаже също добри спектакли през 2026 г., които ще засегнат и двата полярни региона, отбелязва Асошиейтед прес. Пълно слънчево затъмнение ще има над Антарктида през август, като то ще може да се вижда от Гренландия, Исландия и Испания.

