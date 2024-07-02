Ето къде днес ще бъде спрян тока във Варна и областта

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Поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия във Варна и областта, днес, 2 юли, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:



- от 08:30 ч. до 12:00 ч. - гр. Варна - ул. Зограф 46; ул. Ивайло 87, 89, 91, 94, 96, 98, 100; ул. Княз Черкаски 15, 17, 19, 21, 23, 24, 27, 29, 31, 33, 49, 51, 53; ул. Петко Напетов 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20; ул. Поп Костадин Дъновски 5; ул. Проф. Парашкев Стоянов 1, 3, 5, 7, 9, 11; ул. Теодосий Търновски 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37; ул. Хайдут Сидер 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; ул. Хилендар 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ул. Цар Иван Страцимир 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 105, електрозахранени от КТП 1052.



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Варна - ул. Георги Бенковски 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77; ул. Д-р Пискюлиев 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23; ул. Лаврентий 3, 9; ул. Никола Даскалов 8, 10, 12; ул. Парижка комуна 26, 30; ул. Панайот Волов 14, 42, 44; ул. Хараламби Ангелов 2, електрозахранени от ТП 168 .



- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - гр. Варна - кв. Виница, м-ст Дабравата, ул. Мария Бацарова, ул. Найден Райков, ул. Сава Геренов, ул. Св. Теодор Стратилат, ул. Младежка, ул. Ангел Главчев и част от ул. Цар Борис III, електрозахранени от ТП 893.



- от 08:30 ч. до 13:00 ч. - гр. Варна - кв. Възраждане, блокове: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, бул. Трети март 20, м-ст Планова 1 477, кв. кв. Възраждане - бл. 474, част от м-ст Планова, Възраждане № 76, фирмите: КООП Търговия, ЕЛ ДЖИ ГРУП АД, АПИА ПРОПЪРТИС ЕООД, ДИХРИДОМ ЕООД, ПЕТКОВИ БИЛД ООД, ЛИВЕКС СТРОЙ ООД, ЕООД БЕСТ КЕТЕРИНГ ДОНКА НИКОВА, ГИЛД ЕООД, ФУУДС ТРЕЙД ЕООД, ЕТ Г.И.А. КОМЕРС-Г.ГЕОРГИЕВ, КОДОР КОМЕРС ЕООД, ЕДУАРДО КАРС ЕООД, ПЕТРОЛ АД, ОРИОН 49 ООД, ЕТ ХАДЖИЕВА - З.А ЗЕЛЯ АЛИДОВА, ЕТ ТОМИ 63 - ИВАН БОРИСОВ, ДЗЗД ИВА, АЛИКА АГРО ЕООД, ИСАМ АХМЕД ЕДИН-ФАХР, ГИЛД ЕООД, ДИ ЕЛ ДЖИ ООД, КОНДОР КОМЕРС ЕООД , ФЛАГС ПРОПЪРТИС ООД , МЕГАТРЕЙД 2 ЕООД , ВЕНТОН 2018 ЕООД , МС-БИЛД ИНВЕСТ ООД, ЕЛИНЕКС ПРО ЕООД, КУЛИНСКИ ИНВЕСТ ЕООД, БИЛДЕМАН ООД, ТОЛИНИ-ВАРНА ЕООД, СИСКО-М ООД, ЕТ ИВЕНА КОМЕРС, КАЙЗЕН-УЕБ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ИЛХАН КАДИР АБТУЛА.



- от 09:00 ч. до 14:00 ч. - гр. Варна - Южна промишлена зона, фирмите: ЕСКАНА АД, ТЕХНОФЕР EООД, ДОКТОР ПРИНТЕР ЕООД.



- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - гр. Аксаково - ул. Албена, ул. Александър Павлович, ул. Батова, ул. Боряна, ул. Велико Димитров, ул. Владимир Димитров-Майстора, ул. Грозден, ул. Детелин Минчева, ул. Добруджа, ул. Кусолкин, ул. Мико Палаузов, ул. Михаил Иванов, ул. Орлово гнездо, ул. Петрича и ул. Тракия, местност Вълчан чешма, електрозахранени от ТП 4 и БКТП26 Аксаково.



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Девня – клиентите, електрозахранени от ТП Птицеферма Неофит Рилски.



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Девня – кв. Реката, бул. Съединение, ул. Владислав, ул. Константин Иречек, ул. Марцианопол, ул. Момчил Войвода, ул. Пазарска, ул. Петрича, електрозахранени от ТП 12.



- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - гр. Вълчи дол - клиентите, електрозахранени от ТП 8. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Провадия – ул. Георги Димитров, ул. Дунав, ул. Москва, ул. Янко Сакъзов, ул. Шипка, ул. Велико Търново, ул. Васил Коларов, ул. Стефан Караджа, ул. Княз Борис I, ул. Георги Димитров, ул. Пирин, ул. Дунав, ул. Велико Търново, ул. Йорданка Николова, ул. Сергей Румянчев, електрозахранени от ТП 23 и ТП 15.



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Староселец – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и МТП 2.



- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Белоградец - клиентите, електрозахранени от ТП 4.



- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Дръндар.



- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Калиманци - клиентите, електрозахранени от ТП 1 и ТП 2.



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Приселци - ул. Капитан Петко Войвода, ул. Минзухар, ул.Череша, ул. Белият бряг, ул. Еделвайс, ул. Паркова, ул. Кокиче, ул. Синчец и част от клиентите на главен път Варна - Бургас в северната част на селото, електрозахранени от ТП 2.



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Кривня – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

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