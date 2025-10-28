Ето къде има променени пътни участници в страната

снимка: АПИ

Днес, 28 октомври, от 8 ч. до 18 ч. ще се извършват довършителни ремонтни дейности на настилката в посока София в участъка от 33-ти до 34-ти км, при виадукта преди тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“. Ще бъде ограничено движението в изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в активната лента.

В следобедните часове се предвижда да започне полагане на маркировка в платното за София в ремонтирания участък от АМ „Тракия“ в област Пазарджик между 90-и и 98-и км. При добри метеорологични условия около 16 ч. ще бъде ограничено движението в платното за столицата. Трафикът ще преминава двупосочно в платното за Бургас, в което ще са обособени по една лента в посока, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

От АПИ припомнят, че асфалтовите работи по 8-километровото трасе завършиха през миналата седмица, като отсечката е с нова асфалтова настилка, отводняване и ограничителни системи. В момента трафикът за Бургас преминава без ограничения в обновено платно, което е и с нова маркировка, а в платното за София са поставени бализи между лентите, тъй като предстои полагането на маркировката.

На АМ „Тракия“ продължават ремонтите в платното за Бургас в още два участъка в областите Стара Загора и Сливен, като движението преминава двупосочно в платното за София. В Стара Загора се ремонтират 10 км между 208-и и 218-и км, а в област Сливен - 11 км, от 262-и до 273-и км. В участъците в ремонт е разрешено движението в аварийната лента. При добри метеорологични условия прогнозно строително-монтажните дейности на участъка в област Стара Загора се очаква да завършат до края на октомври, а на трасето в област Сливен до края на ноември.

Днес, между 10:15 ч. и 11:15 ч., на 3 кратки интервала от около 5 минути ще се ограничи движението при 78-и км на път I-5 Русе – Габрово, област Велико Търново, в района на с. Петко Каравелово. Временната промяна е поради авариен ремонт на електропреносната мрежа. По време на спиранията автомобилите ще изчакват на място, като трафикът ще се регулира с пътни знаци и сигналисти.

От 27 октомври, между 8 ч. и 16:30 ч., се обследва път I-7 Ямбол - Лесово за планиране на бъдещ основен ремонт със специализирана техника, като трафикът няма да бъде ограничаван. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразено скорост, тъй като по трасето ще има бавнодвижеща се специализирана техника.

Целта на планираните работи е установяване на експлоатационните качества на участъка от 245-и до 322-и на път I-7 и показателите за пътна безопасност.

Предстои същото обследване да бъде извършено и на участък от първокласния път I-9 Дуранкулак - Малко Търново.

До 31 октомври за изпълнението на дейности, свързани с подобряване на отводняването временно се променя организацията на движение в участък от АМ „Струма“ в област Перник. Дейностите ще се изпълняват между 8 ч. и 16 ч. поетапно между 10-и и 37-и км при п. в. „Долна Диканя“ в двете платна за движение на автомагистралата. За разполагане на нужната техника поетапно ще се ограничава достъпа до аварийната лента в 27-километровата отсечка. Трафикът ще преминава в активната и скоростната лента.

