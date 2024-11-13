Ето къде няма да има ток утре във Варна

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Поради извършване неотложни ремонтни дейности и обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия утре, 14 ноември, без ток във Варна и областта ще са:



- от 13:30 до 14:30 - гр. Варна - ул. Радост 9 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж; фирмите: А ЕН ДЖИ ГРУП ООД; АИПППДМ-АНЕЛИНА ЕДРЕВА ЕООД; АРТОН СИСТЕМС ЕООД ГРАЦИЯ СТУДИО ООД; ЕЛЕКТРА-2001 ЕООД; КАНТОРА КОМФОРТ ООД; НАДИН-ЖЕЛЯЗКОВ ЕООД, ОВЪРСИЙЗ ВЕНТИДЖ ООД; РУТОН ИНЖЕНЕРИНГ ООД; САНА ТРЕЙД ООД; СМ - ТЛ - МПП ЕООД; СТРОЙМАРКЕТ ЕООД; ТТК ПОСТ ООД, електрозахранени от ТП 1093.



- от 15:30 до 16:30 - гр. Варна - ул. Акад. Андрей Сахаров 11, 11 А,15 вх. А, Б; ул. Орех 7 В; 4, фирмите: ДИАЛОГ ЕООД; АКТ БГ ООД; ВАМИ-87 ЕООД; ДЖЕРОНИМО КОМЕРС ВАРНА ЕООД; ЗЕПРОКС ЕООД; Л И М БРАДЪРС ООД; ЛАРТИГ ГИ ХЕНРИ; МАГДАЛЕНА КОЛЕВА ДАВИДОВА-ЯНЕВА; МЕДИВИТ - Т ЕООД; МЕДИВИТ - Т ЕООД; НАВА ООД; НИТИ ИНВЕСТ ЕООД, РУД - ВАРНА АД, електрозахранени от ТП 1123.



- от 14:30 до 15:30 - гр. Варна - ул. Младежка 35 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З; ВАРНА СИТИ ПАРК АД; ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ АД, електрозахранени от ТП 1130.



- от 8:00 до 17:00 - гр. Варна - ул. 1-ва, Св. Св. Константин и Елена 82, електрозахранени от ТП 1986.



- от 8:00 до 16:30 - гр. Аксаково - местност Янчова поляна, местност Аксаковска панорама.



- от 8:30 до 17:00 - гр. Аксаково – фирми: ММ СЕРВИЗ ЕООД, БАЛВЕС БИЛДИНГ ЕООД, ЕКОЛОГИЯ БГ ЕООД, АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД, КЕБУП 70 ЕООД.



- от 8:30 до 17:00 - гр. Аксаково - ул. Георги Кондолов, ул. Здравец, ул. Извор, ул. Капитан Петко Войвода, , кв. Надежда, ул. Нанко Недев, ул. Петър Маринов, ул. Цанко Церковски и ул. Тракия, електрозахранени от ТП1 Аксаково.



- от 9:00 до 17:00 - гр. Суворово – улиците: Панагюрище, Драган Стоянов, Перущица, Георги Бенковски, Мусала, Хан Аспарух, Хан Омуртаг, електрозахранени от ТП 6.



- от 8:30 до 17:00 - гр. Долни чифлик - част от ул. Ботевска, ул. Осогово, ул. Мусала, ул. Люлин, ул. Витоша, ул. Рила, електрозахранени от ТП 11.



- от 9:00 до 17:00 - гр. Провадия –ул. Плевен, ул. Шипка, ул. Стефан Караджа, ул. Янко Сакъзов, ул. Македонска, ул. Рада Илиева, ул. Киро Радев, ул. Москва, електрозахранени от ТП16.



- от 9:00 до 17:00 - гр. Провадия – ул. Янко Сакъзов, ул. Димитър Чивгънов, ул. Сливница, ул. Д-р Марко Сапарев, ул. Дунав, ул. Опълченска, електрозахранени от ТП 6.



- от 8:30 до 17:00 - с. Близнаци - улиците: Христо Смирненски, Хаджи Димитър, Камчия, Божур, Чавдар Войвода, Панайот Хитов, Васил Левски, електрозахранени от СТП 3 Горен близнак.



- от 8:30 до 17:00 - с. Близнаци - ул. Хан Аспарух ,ул. Дунав, ул. Хан Крум , ул. Георги Мамарчев , ул. Радецки, ул. Чавдар Воевода и част от ул. Камчия - Горен Близнак.



- от 8:30 до 16:30 - с. Климентово.



- от 9:00 до 17:00 - с. Доброплодно – клиентите, електрозахранени от МТП 2.



- от 9:00 до 17:00 - с. Добротич – клиентите, електрозахранени от МТП 3.



- от 9:00 до 17:00 - с. Добротич – клиентите, електрозахранени от ТП 1.



- от 9:00 до 17:00 - с. Неофит Рилски – клиентите, електрозахранени от КТП 26.



- от 9:00 до 17:00 - с. Снежина, с. Градинарово.



- от 9:00 до 16:30 - с. Ген. Кантарджиево – горната част на селото.

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