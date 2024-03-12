Ето къде няма да има ток във Варна и областта днес

Снимка: Булфото

На няколко места във Варна и региона няма да има ток днес поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия във Варна и областта:

- от 08:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Варна - кв. Бриз, м-ст Бриз Юг, м-ст Свети Никола, м-ст Голяма могила, м-ст Салтанат, м-ст Средна трака, м-ст Ваялар и м-ст Траката.

- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - гр. Варна - ул. Баба Рада 2, 4, ул. Княз Борис I 42, 44, 46, 48, 50, 52, ул. Стефан Стамболов 2, 3, 4, 6, електрозахранени от ТП 73.

- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - гр. Варна - ул. Баба Рада 8, 10, 14, 16, ул. Двадесет и седми юли 4, 10, 12, 14, 16, 18, ул. Екзарх Йосиф 1, 7, ул. Михаил Колони 17, ул. Сливница 15, Стефан Богориди 3, 5, ул. Стефан Караджа 2, 4, 6, 7, 9, ул. Стефан Стамболов 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 24, електрозахранени от ТП 1121 .

- от 09:00 ч. до 16:30 ч. - гр. Варна - м-ст Ален мак, ул. Петър Попов - района около х-л Детелина, КК Чайка – района около Журналист и района около почивна база БАН.

- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - гр. Варна - кв. Възраждане бл. 71, 72, 73, бул. Трети март 20, м-ст Планова -1 477 вх. А, Б, част от м-ст Планова, КООП Търговия - кв. Възраждане, фирмите: ЕЛ ДЖИ ГРУП АД, АПИА ПРОПЪРТИС ЕООД, ДИХРИДОМ ЕООД, ПЕТКОВИ БИЛД ООД, ЛИВЕКС СТРОЙ ООД, ЕООД БЕСТ КЕТЕРИНГ ДОНКА НИКОВА, ГИЛД ЕООД, ФУУДС ТРЕЙД ЕООД, ЕТ Г.И.А. КОМЕРС-Г.ГЕОРГИЕВ, КОНДОР КОМЕРС ЕООД, електрозахранени от ТП 1603.

- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - гр. Бяла - ул. Господин Милушев, ул. Димитър Янев, ул. Михайл Дойчев, ул.14 та, ул. Аврам Гачев, част от ул. Иван Калчев, електрозахранени от ТП 14.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Девня - бул. Съединение бл.8, бл.9, бензиностанция ЛУКОЙЛ, ЕКОНТ Девня, електрозахранени от ТП 18.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - гр. Дългопол – ул. Георги Атанасов, ул. Добри Недев, ул. Гено Стойков, ул. Цоню Тодоров, ул. Матей Стоянов, ул. Георги Димитров, ул. Никола Обретенов, ул. Гроздьо Желев, ул. Добри Славов, ул. Петко Делев, ул. Вела Пеева, електрзахранени от ТП 2.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - гр. Дългопол – ул. Цар Симеон, ул. Георги Димитров, ул. Иван Асен, ул. Ген. Заимов, ул. Здравко Бомбов, ул. Никола Обретенов, ул. Подп. Калитин, ул. Ген. Гурко, ул. Христо Ботев, ул. Христо Михайлов, ул. Хан Аспарух, ул. Ивайло, електрозахранени от ТП 3 и ТП 16.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Митко Палаузов, ул. Никола Вапцаров, ул. Никола Обретенов, ул. Димчо Дебелянов, ул. Толбухин, ул. Пейо Яворов, ул. Гео Милев, ул. Петко Цонев, ул. Цар Симеон, ул. Христо Ясенов, ул. Цар Борис, ул. Алеко Константинов, ул. Хан Крум, ул. Цар Калоян, ул. Христо Ясенов, електрозахранени от ТП 5.

- от 10:00 ч. до 16:00 ч. - гр. Суворово - района около детската градина, ул. Бузлуджа, ул. Велико Търново, ул. Генерал Столетов, ул. Мусала, ул. Околчица, ул. Опълченска, ул. Панагюрище, ул. Перущица, ул. Снежанка, ул. Цар Симеон, ул. Шести септември, ул. Янтра, електрозахранени от ТП 7.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Габърница, с. Староселец.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Есеница, с. Изворник, с. Калоян, с. Кракра, с. Искър – клиентите, електрозахранени от ТП 4, ТП 5, ТП 7.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Кипра - клиентите, електрозахранени от ТП 2.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Неофит Рилски – клиентите, електрозахранени от ТП 1, ТП 2, МТП 5.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Ветрино.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Гроздьово.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Блъсково.

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