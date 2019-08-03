Ето къде се изля най-много дъжд

Най-много дъжд днес е имало в Кърджали – 21 л/кв.м. Това съобщи дежурният синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), цитиран от Пик.

14 л/кв.м са измерени в Русе, а в Сливен и Лом– 12 л/кв.м. В Ловеч дъждовете са достигнали 11 л/кв.м, в Плевен – 9, а в Разград, Варна, София – 5 л/кв.м. Според дежурният синоптик, цитиран от "Фокус", градушки днес е имало в Сливен, Враца и Кърджали.

Пулсациите на вятъра в Шумен достигат 22 м/сек. По-рано през деня в Кнежа пулсациите на вятъра са достигнали 25 м/сек, в Плевен – 23, в Ловеч – 20 м/сек. Пулсациите на вятъра в Разград са 21 м/сек, а в Свищов - 20 м/сек. Силен вятър е имало и в Сливен. Там пулсациите на вятъра са достигали 24 м/сек.





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