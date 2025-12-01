Ето къде ще са планираните контролно-пропускателни пунктове за протеста

Снимка: Булфото

Директорът на СДВР - главен комисар Любомир Николов, разясни какво ще се случва по време на предстоящия протест, който ще се проведе от 18 ч. пред сградата на Народното събрание в София.

Във връзка с появили се призиви за хулигански действия от страна на протестиращите, Столичната дирекция е готова да осигури охраната на това масово мероприятие, което е заявено като мирен протест, съобщи Николов.

Ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове, където щателно ще бъдат проверявани всички лица с профил на агресивни граждани, познати от предишни протести.

Разчитаме на гражданската позиция на протестиращите, организаторите и стюардите незабавно да подават информация към служителите и да сигнализират при установяване на лица, които подготвят или извършват противоправни действия, допълни директорът на СДВР и отправи апел към Столична община при евентуални провокации и ескалация на напрежението, незабавно да бъде издадена заповед за прекратяване на протеста.

„Нямаме нищо против протестиращите граждани, които желаят да изразят своята позиция чрез мирни действия“, поясни той.

Преди, по време и след провеждането на протеста полицейските служители ще следят за опазването на обществения ред и за недопускането на инциденти на територията на града съобщават от МВР.

За тази цел ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове на следните точки:

До комплекса Ларго, от страната на бул. „Мария Луиза“

Подхода към Конституционния съд, от страната на ул. „Триадица“

В района на ул. „Леге“ и „Съборна“ и изхода от двора на Президентството

На ул. „Княз Александър I-ви“

На бул. „Цар Освободител“ срещу Националната художествена галерия

В Царската градина - зад Националната художествена галерия

В района на ул. „Московска“



На ул. „Сердика“ и на ул. „Триадица“

На бул. „Александър Дондуков“ преди кръстовището с ул. „Веслец“

На посочените КПП служителите на реда ще проверяват за забранени предмети и вещи - оръжие, пиротехнически изделия, палки, боксове и други.

