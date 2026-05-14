Ето къде ще спират тока във Варна и региона до 18 май

Бюлетин за планови прекъсвания на територията област Варна

Петък 15.05.2026

Варна

В периода 14.05.2026 г. - 15.05.2026 г., от 8:30 ч. до 8:45 ч., от 16:30 ч. до 16:45 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Господиново, с. Юнец, с. Рудник.

На 15.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Войводино – клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

На 15.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Гроздьово – клиентите, електрозахранени от ТП 7.

На 15.05.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Юнак, с. Дъбравино, с. Горен Чифлик.

На 15.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Петров дол– клиентите, електрозахранени от ТП 2.

В периода 14.05.2026 г. - 15.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Житница – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

На 15.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Неофит Рилски –ТП 2 , МТП 5 и МТП 6.

На 15.05.2026 г., от 8:30 ч. до 10:30 ч., от 15:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Ветрино, гр. Девня, с. Неофит Рилски.

В периода 11.05.2026 г. - 15.05.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна Част от м-ст Манастирски рид, електрозахранени от МТП 592.

В периода 11.05.2026 г. - 15.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

В периода 14.05.2026 г. - 15.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Кривня – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редуват поетапното изключване на отделните клонове НН ,така че да не лишават всички клиенти.

На 15.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Медовец – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

На 15.05.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Просечен, с. Калиманци, ВС Калиманци - летище, маслобойна, с. Левски, с. Изгрев.

На 15.05.2026 г., от 9:00 ч. до 10:30 ч., от 15:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Кипра, с. Чернево.

На 15.05.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - ул. Орлово гнездо, електрозахранена от ТП 388.

На 15.05.2026 г., от 9:30 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - м-ст Ален мак – в района около ул. Янко Славчев, ул. Цаню Цанев и жилищен комплекс Тригор.

На 15.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Христо Ботев, ул. Христо Михайлов, ул. Георги Бенковски, ул. Малчика, ул. Лиляна Димитрова, ул. Тервел, ул. Климент, ул. Антон Иванов, поликлиника и централен площад Дългопол, електрозахранени от ТП 10.

На 15.05.2026 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Близнаци – ул. Искър, ул. Струма, ул. Места, ул. Ропотамо, ул. Марица, ул. Осъм, ул. Въча, ул. Тунджа, ул. Места, електрозахранени от ТП 2 Долен Близнак.

На 15.05.2026 г., от 14:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Варна - улиците: Цар Иван Шишман, Параскева Николау, Архимандрит Панарет, Йоан Екзарх, Граф Игнатиев, Приморски, Сан Стефано, Епископ Константин.

Събота 16.05.2026

Варна

Няма прекъсвания за тази област

Неделя 17.05.2026

Варна

Няма прекъсвания за тази област

Понеделник 18.05.2026

Варна

На 18.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - кв. Бриз, м-ст Свети Никола, м-ст Акчелар, ул. 106-та, ул. Илия Пенев, ул. Стоян Бъчваров и ул. Д-р Максим Караденев, електрозахранени от ТП 1938.

На 18.05.2026 г., от 9:00 ч. до 12:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - ул. Тодор Димов 38.

На 18.05.2026 г., от 12:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - м-ст Евксиноград на ул. 15-та, ул. 18-та, ул. 19-та, ул. 20-та и част от ул. 1-ва, електрозахранени от КТП 1705.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

