Ето къде ще спират тока във Варна и региона до 20 май

Бюлетин за планови прекъсвания на територията област Варна

Вторник 19.05.2026

Варна

В периода 18.05.2026 г. - 22.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Житница.

В периода 18.05.2026 г. - 22.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Девня – кв. Повеляново – МТП МТЕЛ Повеляново.

В периода 18.05.2026 г. - 22.05.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Девня – кв.Повеляново.

На 19.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Житница – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

На 19.05.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Падина и ВС 34 Фекални води Девня.

На 19.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Петров дол.

На 19.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Гроздьово – клиентите, електрозахранени от ТП 7.

На 19.05.2026 г., от 9:30 ч. до 11:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - кв. Трошево, улиците: Тихомир, Иваница Данчев, Драгаш, Иван Нивянин, Младежка, Милосърдие, ОУ "Добри Чинтулов", ДГ №28 Пролет, фирмите: УСХ ЕАД, ВИКИ 2012 ЕООД, РЕЖИМ 83 ООД, ТРИ СТАРС-09 ООД, електрозахранени от ТП 417.

В периода 18.05.2026 г. - 22.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



Землището на с. Неофит Рилски – клиентите, електрозахранени от КТП 26.

В периода 18.05.2026 г. - 22.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Дръндар.

На 19.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Кипра.

На 19.05.2026 г., от 9:00 ч. до 10:30 ч., от 15:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Калиманци, с. Просечен, с. Чернево, ВС Калиманци - летище , маслобойна, с. Изгрев, с. Левски.

На 19.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Николаевка – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

На 19.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Ветрино – клиентите, електрозахранени от ТП 5.

В периода 18.05.2026 г. - 22.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Михалич – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

На 19.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Комунари.

На 19.05.2026 г., от 9:00 ч. до 12:00 ч., от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Аспарухово.

В периода 18.05.2026 г. - 22.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 18.05.2026 г. - 19.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Медовец – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

В периода 19.05.2026 г. - 21.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Георги Атанасов, ул. Цоню Тодоров, ул. Добри Недев, ул. Матей Стоянов, ул. Петко Делев, ул. Добри Славов, ул. Гроздьо Желев, ул. Гено Стойков, ул. Вела Пеева, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Благой Касабов, електрозахранени от ТП 2.

В периода 18.05.2026 г. - 19.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Провадия.

В периода 18.05.2026 г. - 19.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Кривня – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редуват поетапното изключване на отделните клонове НН ,така че да не лишават всички клиенти.

На 19.05.2026 г., от 14:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - кв. Аспарухово, ул. Янтра, ул. Тунджа, ул. Найчо Цанов, ул. Места, ул. Балатон, ул. Злетово, ул. Камчия, ул. Сергей Румянцев, НУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, електрозахранени от ТП 505.

Сряда 20.05.2026

Варна

На 20.05.2026 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



Курортен комплекс Камчия.

На 20.05.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - м-ст Акчелар и м-ст Руските окопи, ул. Евгени Бакалов, ул. Григор Вачков, ул. Иван Пожарски и ул. Климент Денчевелектрозахранени от ТП 997.

В периода 18.05.2026 г. - 22.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Житница.

В периода 18.05.2026 г. - 22.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Девня – кв. Повеляново – МТП МТЕЛ Повеляново.

В периода 18.05.2026 г. - 22.05.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Девня – кв.Повеляново.

В периода 18.05.2026 г. - 22.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



Землището на с. Неофит Рилски – клиентите, електрозахранени от КТП 26.

В периода 18.05.2026 г. - 22.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Дръндар.

На 20.05.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Кракра.

На 20.05.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с.Есеница , с. Изворник с.Калоян .с.Искър – ТП 4 , ТП 5 , ТП 7.

В периода 18.05.2026 г. - 22.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Михалич – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

В периода 18.05.2026 г. - 22.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

На 20.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Кривня – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редуват поетапното изключване на отделните клонове НН ,така че да не лишават всички клиенти.

В периода 19.05.2026 г. - 21.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Георги Атанасов, ул. Цоню Тодоров, ул. Добри Недев, ул. Матей Стоянов, ул. Петко Делев, ул. Добри Славов, ул. Гроздьо Желев, ул. Гено Стойков, ул. Вела Пеева, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Благой Касабов, електрозахранени от ТП 2.

На 20.05.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - ул. Баба Рада 8, 10, 14, 16, 18, ул. Двадесет и седми юли 4, 10, 12, 14, 16, 18, ул. Екзарх Йосиф 1, 7, ул. Михаил Колони 17, ул. Сливница 15, Стефан Богориди 3, 5, ул. Стефан Караджа 2, 4, 6, 7, 9, 10, ул. Стефан Стамболов 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 19, 24, електрозахранени от ТП 1121.

На 20.05.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Варна - карето, заключено между бул. Сливница , бул. Княз Борис, ул. Преслав , ул. Русе , ул. Кръстю Мирски , ул. Дунав , бул. Девня, бул. Приморски.

На 20.05.2026 г., от 9:00 ч. до 13:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - бул. 8-ми Приморски полк“ № 122 А,Б,В , №128 ; ул. Найден Геров № 35,37,46,48 ; ул. Любен Каравелов № 69 ,75,77 ; ул. Княз Николаевич №44 ; ул. Добри Войников №10, 12, 29, 31, 33, 35, 37, ул. Васил Друмев, ул. Кап. Рончевски.

На 20.05.2026 г., от 9:00 ч. до 13:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Варна - карето, заключено между бул. 8-ми Приморски полк , ул. Никола Вапцаров , бул. Княз Борис , бул. Чаталджа.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

