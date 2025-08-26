Ето къде сутринта температурите бяха близки до 0 градуса

Мая Иванова. Снимка: Пиксабей

Днес предстоящата песен напомни за себе си и сутринта беше доста хладна, информира синоптичката на Нова телевизия Никол Станкулова.

Най-ниски стойности днес са отчетени в котловините на западна България. В Драгоман термометрите показаха едва 2.6 градуса.

В някои населени места се образуваха и първите за края на лятото слани, което всъщност е обичайно за този период от годината в по-високите планински райони на страната.

Останалите населени места у нас, които Станкулова посочи, че са осъмнали с температури под 10 градуса са: Видин - 5.8, Кнежа - 6.2, София - 6.6 и Кюстендил 7.4 градуса.

