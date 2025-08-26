Ето къде сутринта температурите бяха близки до 0 градуса
Мая Иванова. Снимка: Пиксабей
Днес предстоящата песен напомни за себе си и сутринта беше доста хладна, информира синоптичката на Нова телевизия Никол Станкулова.
Най-ниски стойности днес са отчетени в котловините на западна България. В Драгоман термометрите показаха едва 2.6 градуса.
В някои населени места се образуваха и първите за края на лятото слани, което всъщност е обичайно за този период от годината в по-високите планински райони на страната.
Останалите населени места у нас, които Станкулова посочи, че са осъмнали с температури под 10 градуса са: Видин - 5.8, Кнежа - 6.2, София - 6.6 и Кюстендил 7.4 градуса.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!