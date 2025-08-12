Ето къде във Варна и областта няма да има ток днес

Снимка: Пиксабей

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности и обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия днес - 12 август, без ток във Варна и областта ще са:

- От 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. "Трошево", улиците: "Тихомир", "Иваница Данчев", "Драгаш", "Иван Нивянин", "Младежка", "Милосърдие", ОУ "Добри Чинтулов", ДГ №28 "Пролет", фирмите: УСХ ЕАД, "Вики 2012" ЕООД, "Режим 83" ООД, "Три старс-09" ООД, електрозахранени от ТП 417.

- От 8:00 ч. до 13:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - част от м-ст Ментеше и част от м-ст Планова.

- От 8:00 ч. до 13:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на гр. Варна - м-ст Планова, м-ст Терасите, гр. Аксаково и прилежащите вилни и промишлени зони.

- От 9:00 ч. до 17:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на гр. Варна – карето, заключено между бул. "Владислав Варненчик", ул. "Пирин", бул. "Сливница", ул. "Ген. Колев", електрозахранени от ТП 1031.

- От 9:00 ч. до 14:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. "Аспарухово" - ул. "Атанас Манев", ул. "Балатон", ул. "Детелин Войвода", ул. "Джузепе Гарибалди", ул. "Дойчин Войвода", ул. "Дряновски манастир", ул. "Кирил Патриков", ул. "Маркови кули", ул. "Майстор Манол", ул. "Места", ул. "Найчо Цанов", ул. "Розова долина", ул. "Чонгора", ул. "Томас Мюнцер", ул. "Белгород", ул. "Кишинев", ул. "Курск", ул. "Орел", ул. "Ростов", ул. "Ропотамо", ул. "Бабини Видини кули", ул. "Георги Велчев", ул. "Дедеагач", ул. "Драма", ул. "Злетово", ул. "Кирил Патриков", ул. "Кичево", ул. "Костур", ул. "Лерин", ул. "Марагидик", ул. "Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Серес", ул. "Станчо Киряков Войнов", ул. "Света гора", НЧ "Просвета-1927", ВиК - Варна ООД (помпена станция), Билла България ЕООД.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Девня – улиците: "Стефан Караджа", "Съединение", "Фронтоваци", "Райко Даскалов", "Марек", "Дунав", "Бенковска", "Плевен", "Сливница", "Витоша", "Пирин", "Ропотамо", "Капитан Петко", "Явор", "Димитър Полянов", "Иван Вазов", "Янтра", "В. Друмев", "Осми март", ул. "Христо Ботев", електрозахранени от ТП 1 и ТП 10.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на гр. Девня.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Дългопол – ул. "Тодор Илиев", ул. "Антон Иванов", ул. "Георги Димитров", ул. "Добри Недев", ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Бачо Киро", ул. "Жечо Топалов", ул. "Толбухин", ул. "Цар Самуил", ул. "Панайот Хитов", ул. "Кирил и Методий", ул. "Мита Стойкова", ул. "Христо Патрев", ул. "Здравко Бомбов", ул. "Добри Топалчев", ул. "Георги Раковски", ул. "Отец Паисий", ул. "Стефан Караджа", ул. "Любен Каравелов", ул. "Филип Тотю", ул. "Софроний Врачански", ул. "Хаджи Димитър", ул. "Райна Княгиня", ул. "Васил Левски", ул. "Захари Стоянов", ул. "Климент", ул. "Баба Тонка".

- От 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на гр. Дългопол.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Тутраканци – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Падина - клиентите, електрозахранени от ТП 3.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Бозвелийско – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

- От 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Брестак.

- От 9:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на с. Брестак, с. Метличина.

- В периода 12.08.2025 г. - 13.08.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - част от м-ст Боровец.

- В периода 11.08.2025 г. - 15.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Момчилово. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- В периода 11.08.2025 г. - 15.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Невша. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- В периода 11.08.2025 г. - 15.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Петров дол. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- В периода 11.08.2025 г. - 15.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Провадия – ул. "Христо Ганчев", ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Ген. Скобелев", ул. "Овеч", ул. "Никола Калипетровски", ул. "Зелена гора", ул. "Пета Безименна", ул. "Пенчо Славейков", ул. "Александър Стамболийски", ул. "Хан Аспарух", ул. "Трети февруари", ул. "Славянска", ул. "Отец Паисий", електрозахранени от ТП 24.

- В периода 11.08.2025 г. - 15.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Брестак. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- В периода 11.08.2025 г. - 15.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Арковна, с. Лопушна – ТП 2, с. Партизани – ТП 4. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

