Ето къде във Варна и областта няма да има ток днес

Снимка: Пиксабей

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности и обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия днес - 14 август, без ток във Варна и областта ще са:

- От 9:00 ч. до 17:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на гр. Варна - карето, заключено между ул. "Бачо Киро", ул. "Козлодуй", ул. "Русе".

- От 9:00 ч. до 17:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на гр. Варна - карето, заключено между бул. "Приморски", ул. "Преслав", ул. "Сан Стефано", ул. "8-ми ноември".

- От 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. "Трошево", улиците: "Тихомир", "Иваница Данчев", "Драгаш", "Иван Нивянин", "Младежка", "Милосърдие", ОУ "Добри Чинтулов", ДГ №28 "Пролет", фирмите: УСХ ЕАД, "ВИКИ 2012" ЕООД, "РЕЖИМ 83" ООД, "ТРИ СТАРС-09" ООД, електрозахранени от ТП 417.

- От 9:00 ч. до 16:30 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - карето, заключено между бул. "Владислав Варненчик", бул. "Съборни", ул. "Драгоман", бул. "Княгиня Мария Луиза".

- От 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Провадия – ул. "Асен Златаров", ул. "Кирил и Методий", ул. "Васил Левски", ул. "Цар Освободител", ул. "Борис Мавроганов", ул. "Бенковска", ул. "Христо Смирненски", ул. "Цар Освободител", ул. "Христо Ботев", ул. "Украйна", ул. "Георги Раковски".

- От 9:00 ч. до 16:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на гр. Провадия.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Девня – ул. "Просвета", ул. "Албена", ул. "Тодор Каблешков", ул. "Здравец", ул. "Бузлуджа", бул. "Съединение", ул. "Кирил и Методий", ул. "Капитан Петко", ул. "Кокиче", ул. "Панайот Волов", ул. "Патлейна", електрозахранени от ТП 20 и ТП 19.

- От 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на гр. Девня.

- От 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Брестак.

- От 9:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на с. Брестак , с. Метличина.

- От 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Аксаково - фирма "РЕЛЕМЕНТ" ЕООД.

- - В периода 11.08.2025 г. - 15.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Петров дол. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- - В периода 11.08.2025 г. - 15.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Момчилово. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- - В периода 11.08.2025 г. - 15.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Невша. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- - В периода 11.08.2025 г. - 15.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Брестак. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- - В периода 11.08.2025 г. - 15.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Провадия – ул. "Христо Ганчев", ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Ген. Скобелев", ул. "Овеч", ул. "Никола Калипетровски", ул. "Зелена гора", ул. "Пета Безименна", ул. "Пенчо Славейков", ул. "Александър Стамболийски", ул. "Хан Аспарух", ул. "Трети февруари", ул. "Славянска", ул. "Отец Паисий", електрозахранени от ТП 24.

- - В периода 11.08.2025 г. - 15.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Арковна, с. Лопушна – ТП 2, с. Партизани – ТП 4. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!