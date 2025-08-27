Ето къде във Варна и областта няма да има ток днес

Снимка: Пиксабей

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности и обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия днес - 27 август, без ток във Варна и областта ще са:

- От 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - част от Ален мак – района около спирка "Майстор Манол" и спирка "Изгрев"; ул. "Петър Попов", КК "Чайка", ул. "Катя Палазова", района около Свободен университет.

- От 9:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на гр. Варна - част от м-ст Манастирски рид и част от м-ст Ален мак.

- От 9:00 ч. до 16:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна, кв. "Галата" – ул. "Адмирал Грейг", ул. "Кап. I Ранг Георги Купов", ул. "Кап. I Ранг Ст. Димитриев", ул. "Крайбрежна", ул. "Черноморска", ул. "Морски бриз".

- От 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - карето, заключено между ул. "Георги Живков", ул. "Парижка комуна", ул. "Христо Самсаров", ул. "Никола Кънев", електрозахранени от ТП 441.

- От 8:30 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Здравец - южната и югозападната част на селото, електрозахранени от МТП 3.

- От 8:30 ч. до 17:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Аксаково - ул. "Васил Белев", ул. "Георги Кондолов", ул. "Георги Петлешев", ул. "Добруджа", ул. "Дръзки", ул. "Здравец", ул. "Иван Вазов", ул. "Капитан Петко Войвода", ул. "Лозница", местност Бахчите, кв. "Надежда" – жилищни блокове, ул. "Нанко Недев", ул. "Панайот Хитов", ул. "Петрова нива", ул. "Слави Дойчев", ул. "Странджата", ул. "Тополи" и ул. "Хаджи Димитър". Фирми: Плазма ЕООД, Янос ЕООД, Тео-Макс ООД, Тестел Инженеринг ООД, Деймос-Корект ООД, Артвижън ЕООД, Мерк 81 ЕООД, Арт Бокс ООД, Перфект дизайн-Ц ЕООД, Бул ойл къмпани ООД, Белият лебед 66 ЕООД, ВИК-2007 ООД, Теодора ООД, Евро-Бул ООД.

- От 9:00 ч. до 10:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Юнак, с. Дъбравино, с. Горен чифлик и с. Гроздьово.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Неофит Рилски – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и ТП 3.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Златина.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Черноок.

- От 9:00 ч. до 11:00 ч., от 14:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на с. Блъсково, с. Градинарово, с. Китен, с. Славейково и в района на МТП Глобул Дългопол и МТП Дивес.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Провадия – ул. "Асен Златаров", ул. "Кирил и Методий", ул. "Васил Левски", ул. "Цар Освободител", ул. "Борис Мавроганов", ул. "Бенковска", ул. "Христо Смирненски", ул. "Цар Освободител", ул. "Христо Ботев", ул. "Украйна", ул. "Георги Раковски".

- От 9:00 ч. до 16:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на гр. Провадия.

- В периода 27.08.2025 г. - 29.08.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - част от м-ст Боровец, клиентите, електрозахранени от ТП 1619.

- В периода 27.08.2025 г. - 29.08.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Гроздьово – ТП 11 Шерба и ТП 12 Бункера.

- В периода 27.08.2025 г. - 29.08.2025 г., от 8:00 ч. до 10:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на с. Гроздьово.

- В периода 25.08.2025 г. - 29.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Петров дол. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- В периода 25.08.2025 г. - 29.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Невша. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- В периода 27.08.2025 г. - 29.08.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Златина – ВП Златина, гр. Провадия – ТП Сервиз - Разсадник.

- В периода 27.08.2025 г. - 29.08.2025 г., от 8:00 ч. до 10:30 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на с. Ветрино, с. Михалич, с. Искър, с. Добротич, с. Момчилово, с. Средно село.

- В периода 25.08.2025 г. - 27.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Аспарухово.

- В периода 25.08.2025 г. - 27.08.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 14:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на с. Комунари, ТП ПС РОСА и ТП Петролна база Аспарухово.

