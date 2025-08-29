Ето къде във Варна и областта няма да има ток днес

Снимка: Пиксабей

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности и обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия днес - 29 август, без ток във Варна и областта ще са:

- От 8:30 до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. "Бриз", ул. "Д-р Василаки Пападопулу", ул. "Д-р Младен Желязков", електрозахранени от ТП 2195.

- От 9:00 до 16:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - част от м-ст Боровец, клиентите, електрозахранени от ТП 1619.

- От 8:30 до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на гр. Варна - Западна промишлена зона, м-ст Клисе баир, Промишлена зона на с. Тополи, c. Казашко.

- От 8:30 до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Здравец - южната и югозападната част на селото, електрозахранени от МТП 3.

- От 8:30 до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Казашко.

- От 8:30 до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Аксаково - ул. "Акация", ул. "Бреза", ул. "Велико Димитров", ул. "Георги Петлешев", ул. "Добруджа", ул. "Дръзки", ул. "Здравец", ул. "Извор", ул. "Нанко Недев", местност Вълчан Чешма, местност Кун тепе, ул. "Орлово гнездо", ул. "Петър Маринов", ул. "Слави Дойчев", ул. "Тревен", ул. "Цанко Церковски" и ул. "Чайка", електрозахранени от ТП 2 и ТП 3.

- От 8:30 до 10:30 ч., от 15:00 до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на с. Добротич.

- От 8:30 до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Аксаково - ул. "Албена", ул. "Батова", ул. "Велико Димитров", ул. "Владислав Варненчик", ул. "Георги Петлешев", ул. "Детелин Минчева", ул. "Ивайло", ул. "Илия Димитров", ул. "Йордан Енчев", ул. "Марциана", местност Ментешето, ул. "Митко Палаузов", ул. "Момина сълза", ул. "Овеч", ул. "Побити камъни", ул. "Роза", ул. "Трепетлика" и ул. "Цанко Дюстабанов".

- От 9:00 до 16:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на гр. Провадия.

- От 9:00 до 10:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Юнак, с. Дъбравино, с. Горен чифлик и с. Гроздьово.

- От 9:00 до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Тутраканци – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

- От 8:30 до 17:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Доброплодно.

- От 9:00 до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Красимир.

- От 9:00 до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Провадия – ул. "Бойчо Желев", ул. "Васил Априлов", ул. "Камчия", ул. "Георги Бенковски", ул. "Константин Вигант", ул. "Христо Ботев", ул. "Васил Левски", ул. "Борис Мавроганов", ул. "Цанко Церковски", ул. "Тинтява".

- От 9:00 до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Бозвелийско – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

- От 9:00 до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Падина - клиентите, електрозахранени от ТП 3.

- От 8:00 до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Момчилово - фирмите: ВиК - Варна ООД, Ескана АД, Никос-Плам ЕООД.

- От 8:00 до 10:30 ч., от 15:00 до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на с. Ветрино, с. Михалич, с. Искър, с. Добротич, с. Момчилово, с. Средно село.

- От 8:00 до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Златина – ВП Златина, гр. Провадия – ТП Сервиз - Разсадник.

- От 8:00 до 10:00 ч., от 15:00 до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на с. Гроздьово.

- От 8:00 до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Гроздьово – ТП 11 Шерба и ТП 12 Бункера.

- От 9:00 до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Невша. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- От 9:00 до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Петров дол. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

