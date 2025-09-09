Ето къде във Варна и областта няма да има ток днес

Снимка: Пиксабей

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности и обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия днес - 9 септември, без ток във Варна и областта ще са:

- От 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на: гр. Варна - кв. "Владислав Варненчик".

- От 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна - кв. Виница, ул. "Свети Пророк Илия", ул. "Константин Павлов", ул. "Свети Йоан Кръстител", ул. "Св. Параскева", ул. "Св. Прокопий Варненски", ул. "Св. Седмочисленици", ул. "Свети Мина".

- От 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна - м-ст Варна Йолу, м-ст Ваялар, м-ст Голяма могила, м-ст Горна Трака, м-ст Коджа Тепе, м-ст Траката, м-ст Фатрико дере, ул. "Константин Петкович" и ул. "Св. Климент Охридски".

- От 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на: гр. Варна ТП 1752.

- От 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на: гр. Варна - завод Винпром.

- От 9:00 ч. до 16:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна - част от м-ст Зеленика, електрозахранени от ТП 1928.

- От 8:30 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна - ул. "Янко Мустаков" 29, 31, 37, част от м-ст Ментеше.

- От 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна - м-ст Франгата, част от м-ст Кемер дере, част от м-ст Изгрев и Военно поделение Кичево, с. Куманово.

- От 8:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: местност Побити камъни - Военно поделение и Фазанария, захранвани от ВЕЛ Побити камъни.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Овчага – ТП 1,ТП2,ТП3,ТП4 и МТП 6.

- От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на: с. Блъсково, с. Градинарово, с. Китен, с. Славейково и в района на МТП Глобул Дългопол и МТП Дивес.

- От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на: с. Кривня, с. Равна, с. Неново, с. Черковна, с. Снежина, с. Градинарово и в района на МТП Вилна зона Провадия.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Дъбравино – ТП 2, ТП 3, ТП 5, ТП 6 и МТП 7.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Черноок – ТП 1, ТП 2, ТП 3, ТП 4, ТП 5.

- От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на: с. Юнак, с. Дъбравино, с. Горен Чифлик и с. Гроздьово – ТП 2, ТП 7 и ТП 8.

- В периода 09.09.2025 г. - 12.09.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Вълчи Дол – ТП 11.

- В периода 09.09.2025 г. - 12.09.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Златина – ВП Златина, гр. Провадия – ТП Сервиз - Разсадник, с. Ветрино – ТП МВР, ТП Веро, МТП Глобул.

- В периода 09.09.2025 г. - 12.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Петров дол – ТП 1, ТП 2 и ТП 3 Петров дол.

- В периода 09.09.2025 г. - 12.09.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: ТП ПС Момчилово, ТП 2 ДЗС Ветрино, ТП Кариера, ТП Ескана.

- В периода 09.09.2025 г. - 12.09.2025 г., от 8:00 ч. до 10:30 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на: с. Ветрино.

- В периода 09.09.2025 г. - 12.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Дългопол – ТП 2 – ул. "Георги Димитров", ул. "Георги Атанасов", ул. "Цоню Тодоров", ул. "Добри Недев", ул. "Матей Стоянов", ул. "Петко Делев", ул. "Добри Славов", ул. "Гроздьо Желев", ул. "Гено Стойков", ул. "Вела Пеева", ул. "Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Благой Касабов".

- В периода 09.09.2025 г. - 12.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Ветрино – ТП 8.

