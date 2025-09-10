Ето къде във Варна и областта няма да има ток днес

Снимка: Пиксабей

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности и обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия днес - 10 септември, без ток във Варна и областта ще са:

- От 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна: в карето – ул. "Кап. Петко Войвода", ул. "Д-р Людвиг Заменхоф", ул. "Дебър", ул. "Дунав", ул. "Кръстю Мирски".

- От 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Ален мак – района около спирка "Майстор Манол", електрозахранен от ТП 1962.

- От 9:00 ч. до 10:00 ч., от 16:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на гр. Варна - бул. "Христо Смирненски" от № 147 до № 151, м-ст Изгрев на сервизни бази.

- От 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - по ул. "Орхидея" от бул. "Христо Смирненски" до ул. "Мимоза" включително.

- От 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. "Чайка" - бл.22, 23.

- От 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на кв. "Чайка" - 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ЦБА ЕАД, и ул. "Никола Вапцаров" 4.

- От 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Ботево, с. Радево и с. Ново Ботево на територията на община Добрич.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Тутраканци – ТП 1 и с. Бозвелийско – МТТ 9, ТП 7, ТП 6, ТП 1, ТП 2,ТП 3, ТП 4 и МТП 5 Бозвелийско.

- От 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на с. Рояк, с. Тутраканци, с. Чайка и гр. Провадия – МТП 41 Провадия – ул. "Христо Илиев Коев", ул. "Теменуга" и ул. "Стефан Шиков".

- От 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Китен – ТП 1 и в района на МТП Дивес, МТТ Глобул.

- От 9:00 ч. до 11:00 ч., от 14:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на с. Блъсково, с. Градинарово, с. Черноок, с. Славейково.

- В периода 10.09.2025 г. - 12.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - част от м-ст Боровец, клиентите, електрозахранени от ТП 1619.

- В периода 09.09.2025 г. - 12.09.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Златина – ВП Златина, гр. Провадия – ТП Сервиз - Разсадник, с. Ветрино – ТП МВР, ТП Веро, МТП Глобул.

- В периода 09.09.2025 г. - 12.09.2025 г., от 8:00 ч. до 10:30 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на: с. Ветрино.

- В периода 09.09.2025 г. - 12.09.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Вълчи Дол – ТП 11.

- В периода 09.09.2025 г. - 12.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Ветрино – ТП 8.

- В периода 09.09.2025 г. - 12.09.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: ТП ПС Момчилово, ТП 2 ДЗС Ветрино, ТП Кариера, ТП Ескана.

- В периода 09.09.2025 г. - 12.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Дългопол – ТП 2 – ул. "Георги Димитров", ул. "Георги Атанасов", ул. "Цоню Тодоров", ул. "Добри Недев", ул. "Матей Стоянов", ул. "Петко Делев", ул. "Добри Славов", ул. "Гроздьо Желев", ул. "Гено Стойков", ул. "Вела Пеева", ул. "Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Благой Касабов".

- В периода 09.09.2025 г. - 12.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Петров дол – ТП 1, ТП 2 и ТП 3 Петров дол.

