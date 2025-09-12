Ето къде във Варна и областта няма да има ток днес

Снимка: Пиксабей

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности и обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия днес - 12 септември, без ток във Варна и областта ще са:

- От 9:00 ч. до 12:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Изгрев над Военно морска болница, ул. "Дубровник" 14, 16, светофарни уредби на бул. "Христо Смирненски" до Военна болница.

- От 13:00 ч. до 16:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - ул. "Д-р Басанович" 105, ул. "Евлоги Георгиев" 20, 29, 30, 31, 33, 37, ул. "Еманоил Манолов" 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, ул. "Жеравна" 3, ул. "Константин Щъркелов" 1, 5, 8, ул. "Железни врата" 6, 8, 10, 11, 12, 22, 29, 30.

- От 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна: в карето – ул. "Шипка", ул. "Петър Парчевич", ул. "Шейново", ул. "Драган Цанков".

- От 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. "Галата" - ул. "Кап. I Ранг Георги Купов", ул. "Стария фар", ул. "Черноморска", ул. "Кап. I Ранг Ст. Димитриев", ул. "Дядо Димитър-Македонеца", ул. "Крайбрежна", ул. "Морски бриз", ул. "Боровец", ул. "Иван Владиков", ул. "Адмирал Грейг", ул. "Граф М. Воронцов", ул. "Емона", ул. "Кап. Рашко Серафимов", ул. "Контраадмирал Сава Иванов", ул. "Хоризонт", ул. "Никола Вапцаров", ул. "Галатея", ул. "Калиакра", ул. "Никола Ракитин", ул. "Фичоза", ул. "Лазурна", ул. "Панорама част" от м-ст Зеленика и част от м-ст Прибой, Военно формирование 32140, Варна Военно формирование 32300, РДГП - Бургас ОУ "Кап. Петко Войвода", ЦБА АД, НЧ "Васил Левски", Аспарухово-Вн ЕООД, ДКЦ "Свети Иван Рилски", ВиК - Варна ООД – Помпена станция, Дом Топли грижи ООД.

- От 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. "Виница" - ул. "Черно море", ул. "Албатрос", ул. "Корал", ул. "Морски звуци", ул. "Хоризонт" и част от ул. "Цар Борис III", електрозахранени от СТП 527.

- От 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на гр. Варна, м-ст Бриз, м-ст Свети Никола, м-ст Акчелар и м-ст Чайка (Нан-Чаир).

- От 8:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Кичево – южната и северозападната част.

- От 9:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на с. Осеново, ВЗ Осеново, с. Кичево, м-ст Добрева чешма и м-ст Розмарин Виница Север.

- От 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Долище – северната част на селото.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Китен – ТП 1 и в района на МТП Дивес, МТТ Глобул.

- От 9:00 ч. до 11:00 ч., от 14:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на с. Блъсково, с. Градинарово, с. Черноок, с. Славейково.

- В периода 10.09.2025 г. - 12.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - част от м-ст Боровец, клиентите, електрозахранени от ТП 1619.

- В периода 09.09.2025 г. - 12.09.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Златина – ВП Златина, гр. Провадия – ТП Сервиз - Разсадник, с. Ветрино – ТП МВР, ТП Веро, МТП Глобул.

- В периода 09.09.2025 г. - 12.09.2025 г., от 8:00 ч. до 10:30 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на с. Ветрино.

- В периода 09.09.2025 г. - 12.09.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Вълчи Дол – ТП 11.

- В периода 09.09.2025 г. - 12.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Ветрино – ТП 8.

- В периода 09.09.2025 г. - 12.09.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на ТП ПС Момчилово, ТП 2 ДЗС Ветрино, ТП Кариера, ТП Ескана.

- В периода 09.09.2025 г. - 12.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Петров дол – ТП 1, ТП 2 и ТП 3 Петров дол.

- В периода 09.09.2025 г. - 12.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Дългопол – ТП 2 – ул. "Георги Димитров", ул. "Георги Атанасов", ул. "Цоню Тодоров", ул. "Добри Недев", ул. "Матей Стоянов", ул. "Петко Делев", ул. "Добри Славов", ул. "Гроздьо Желев", ул. "Гено Стойков", ул. "Вела Пеева", ул. "Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Благой Касабов".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!