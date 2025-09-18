Ето къде във Варна и областта няма да има ток днес

Снимка: Пиксабей

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности и обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия днес - 18 септември, без ток във Варна и областта ще са:

- От 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - част от м-ст Траката и част от м-ст Ваялар, електрозахранени от МТП 1708.

- От 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Варна Йолу, м-ст Ваялар, м-ст Голяма могила, м-ст Горна трака, м-ст Коджа тепе, м-ст Траката, м-ст Фатрико дере, ул. "Константин Петкович" и ул. "Св. Климент Охридски", електрозахранени от МТП 1669.

- От 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Свети Никола, м-ст Бриз Юг, м-ст Акчелар, ул. "Арх. Геро Геров", ул. "Д-р Борис Окс", ул. "Д-р Кирил Йорданов", ул. "Д-р Параскев Казаски" и ул. "Сирма Войвода", електрозахранени от БКТП 2012.

- От 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Свети Никола, м-ст Бриз, м-ст Бриз Юг, ул. "Василаки Пападиполу", ул. "Д-р Борис Окс", ул. "Д-р Иван Теодоров", ул. "Д-р Кирил Йорданов", ул. "Д-р Параскев Казаски" и ул. "Д-р Владимир Сломенски", електрозахранени от ТП 1686.

- От 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - "Св. св. Константин и Елена", ул. 49-та, ул. 50-та и част от ул. "Св. св. Константин и Елена", електрозахранени от ТП 2080.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна – карето, заключено между бул. "Цар Освободител", ул. "Цар Асен", бул. "Сливница", бул. "Осми Приморски полк", електрозахранени от ТП 115 и ТП 116.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на гр. Варна - карето, заключено между бул. "Сливница", бул. "Княз Борис", бул. "Цар Освободител", ул. "Ген. Колев".

- От 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Китен.

- От 9:00 ч. до 11:00 ч., от 14:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на с. Блъсково, с. Градинарово, с. Черноок, с. Славейково.

- От 8:30 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Бяла - ул. "Капитан Петко Войвода" и част от ул. "Трифон Милушев".

- От 8:30 ч. до 17:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Белослав - кв. "Младост" - жилищни блокове, ул. "Авджи Сава", ул. "Иван Вазов", ул. "Паисий Хилендарски", ул. "Никола Вапцаров", ул. "Св. св. Кирил и Методий", ул. "Трети март", ул. "Хан Кубрат", ул. "Хан Омуртаг", ул. "Христо Ботев", ул. "Цар Иван Асен II", ул. "Цар Калоян", ул. "Цар освободител" и ул. "Цар Самуил".

- От 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на гр. Белослав и прилежащите вилни и промишлени зони.

- От 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Брестак.

- От 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на с. Брестак, с. Метличина.

- В периода 18.09.2025 г. - 19.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Долище – североизточна част на селото, електрозахранена от MТП 3.

- В периода 15.09.2025 г. - 19.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Петров дол. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- В периода 17.09.2025 г. - 18.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Ваялар, м-ст Траката, ул. "Володя Вълчев", ул. 8-ма, ул. 7-ма, ул. "Димитър Паничков", ул. "Весела Василева", ул. "Драган Данаилов", електрозахранени от ТП 1921.

- В периода 16.09.2025 г. - 19.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Дългопол – ул. "Георги Димитров", ул. "Георги Атанасов", ул. "Цоню Тодоров", ул. "Добри Недев", ул. "Матей Стоянов", ул. "Петко Делев", ул. "Добри Славов", ул. "Гроздьо Желев", ул. "Гено Стойков", ул. "Вела Пеева", ул. "Св. св. Кирил и Методий", ул. "Благой Касабов", електрозахранени от ТП 2.

