Ето къде във Варна и областта няма да има ток днес

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности и обслужване на съоръженията за доставка на - От днес - 9 октомври, без ток във Варна и областта ще са:

- От 9:00 ч. до 14:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - ул. "Акад. Атанас Бежков" 11, 17, 33, 34, 35, ул. "Д-р Анастасия Железкова" 16 вх А и Б, ул. "Явор" 26, бул. "Осми Приморски полк" 36, 37.

- От 9:00 ч. до 14:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на гр. Варна - ул. "Акад. Атанас Бежков" 9, 13, 15, ул. "Бреза" 2, 4, 6, 8, ул. "Д-р Анастасия Железкова" 3, 11, 16, ул. "Каймакчалан" 10, ул. "Мадара" 17, 20, 21, 22, ул. "Явор" 16, 20, кв. "Васил Левски" - част от пазара.

- От 9:00 ч. до 16:30 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - карето – бул. "Цар Освободител", бул. "Княз Борис І", ул. "Македония", ул. "Опълченска", електрозахранени от ТП 18.

- От 13:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Пчелина , м-ст Изгрев, м-ст Франга дере, ул. "Прилеп", бул. "Христо Смирненски", електрозахранени от ТП 2147, ТП 2133 и ТП 1681.

- От 13:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на гр. Варна - м-ст Пчелина , м-ст Изгрев, м-ст Франга дере, ул. "Прилеп", бул. "Христо Смирненски".

- От 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Провадия – ул. "Никола Калипетровски", ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Димитър Грънчаров", ул. "Ивайло", ул. "Шипка", ул. "Кирил и Методий", ул. "Комунига", ул. "Юрий Венелин", ул. "Милин камък", ул. "Пролет", ул. "Осман Бей", ул. "Цонко Гавраилов", ул. "Пета безименна", ул. "Ген. Скобелев", ул. "Перуника", ул. "Георги Димитров", ул. "Граф Игнатиев", ул. "Генерал Манзей", ул. "Св. Св. Кирил и Методий", електрозахранени от ТП 10 и ТП 11.

- От 9:00 ч. до 11:00 ч., от 12:00 ч. до 16:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на гр. Провадия.

- От 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на с. Рояк, с. Тутраканци, с. Чайка и гр. Провадия – МТП 41 Провадия – ул. "Христо Илиев Коев", ул. "Теменуга" и ул. "Стефан Шиков".

- От 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Тутраканци, с. Бозвелийско.

- От 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Брестак.

- От 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на с. Брестак, с. Метличина.

- От 8:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Момчилово - фирмите: ВиК - Варна ООД, Ескана АД, Никос-Плам ЕООД.

- От 8:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Курортен комплекс "Камчия".

- В периода 06.10.2025 г. - 10.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Неново. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- В периода 06.10.2025 г. - 10.10.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Яребична. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

