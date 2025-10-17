Ето къде във Варна и областта няма да има ток днес

Снимка: Пиксабей

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности и обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия утре - 17 октомври, без ток във Варна и областта ще са:

- От 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Свети Никола, м-ст Акчелар, ул. "Арх. К. Яръмов", ул. "Арх. Камен Горанов", ул. "Арх. Торос Тороманян", ул. "Д-р Василаки Пападопулу", ул. "Д-р Янаки Богданов" и част от бул. "Княз Борис I".

- От 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Бриз, м-ст Свети Никола, ул. "Д-р Василаки Пападополу", ул. "Свети Никола".

- От 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на гр. Варна - кв. "Бриз", м-ст Свети Никола, м-ст Горчива чешма, м-ст Салтанат, Приморски парк, Морска градина.

- От 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на гр. Варна - м-ст Пчелина , м-ст Изгрев, м-ст Франга дере, ул. "Прилеп", бул. "Христо Смирненски".

- От 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Пчелина, м-ст Франга дере, ул. "Прилеп", електрозахранени от ТП 644.

- От 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Петров дол и гр. Провадия – ТП 40.

- От 8:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на с. Габърница и с. Староселец.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Китен.

- От 9:00 ч. до 11:00 ч., от 14:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на с. Блъсково, с. Градинарово, с. Черноок, с. Славейково.

- От 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Брестак.

- От 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на с. Брестак, с. Метличина.

- От 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Бояна.

- От 9:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на с. Генерал Киселово, с. Страхил, с. Звънец, с. Оборище.

- От 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Калиманци – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Провадия – ул. "Иван Вазов", ул. "Дунав", ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Граф Игнатиев", ул. "Георги Димитров" и централен площад Провадия, ул. "Генерал Манзей", ул. "Шипка", ул. "Дунав", ул. "Средна гора", ул. "Милин камък", ул. "Пролет", ул. "Ивайло", ул. "Васил Коларов", ул. "Патриарх Евтимий", електрозахранени от ТП 25 и ТП 13.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Провадия – ул. "Никола Калипетровски", ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Димитър Грънчаров", ул. "Ивайло", ул. "Шипка", ул. "Кирил и Методий", ул. "Комунига", ул. "Юрий Венелин", ул. "Милин камък", ул. "Пролет", ул. "Осман Бей", ул. "Цонко Гавраилов", ул. Пета безименна, ул. "Ген. Скобелев", ул. "Перуника", ул. "Георги Димитров", ул. "Граф Игнатиев", ул. "Генерал Манзей", ул. "Св. Св. Кирил и Методий", електрозахранени от ТП 10 и ТП 11.

- В периода 16.10.2025 г. - 17.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Аврен – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

- В периода 16.10.2025 г. - 17.10.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Зорница. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- В периода 15.10.2025 г. - 17.10.2025 г., от 9:30 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Дюлино.

- В периода 14.10.2025 г. - 17.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на гр. Провадия.

- В периода 13.10.2025 г. - 17.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Дългопол – ул. "Генерал Гурко", ул. "Георги Димитров", ул. "Христо Ботев", ул. "Цар Симеон", ул. "Иван Асен", ул. "Подполковник Калитин", ул. "Генерал Заимов", ул. "Толбухин", ул. "Никола Обретенов", ул. "Христо Михайлов", електрозахранени от ТП 3.

- В периода 13.10.2025 г. - 17.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Неново. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- В периода 16.10.2025 г. - 17.10.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Момчилово - клиентите, електрозахранени от ТП 1.

- В периода 16.10.2025 г. - 17.10.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Чернево – клиентите, електрозахранени от ТП 4.

