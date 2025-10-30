Ето къде във Варна и областта няма да има ток днес

Снимка: Пиксабей

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности и обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия днес - 30 октомври, без ток във Варна и областта ще са:

- От 0:00 ч. до 4:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на гр. Варна - кв. "Аспарухово", ул. "Народни будители", ул. "Балкапан", ул. "Горна Студена", ул. "Галац", ул. "Джузепе Гарибалди", ул. "Яш", ул. "Гривица", ул. "Пехчево", ул. "Гомел", ул. "Средец", ул. "Перник", ул. "Драва", ул. "Мур", ул. "Искър", Четвърто РУ на МВ.

- От 8:30 ч. до 13:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Пчелина - ул. "Вдъхновение", електрозахранени от ТП 2315.

- От 9:00 ч. до 16:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. "Виница", ул. "Черно море", част от ул. "Гларус", електрозахранени от ТП 891.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Кипра.

- От 9:00 ч. до 10:30 ч., от 15:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на с. Калиманци, с. Просечен, с. Чернево, ВС Калиманци - летище, маслобойна, с. Изгрев, с. Левски.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Ветрино.

- От 9:30 ч. до 10:30 ч., от 15:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на с. Ветрино.

- От 8:30 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Близнаци – ул. "Камчия", ул. "Искър", ул. "Дунав", ул. "Струма", ул. "Вит" и част от ул. "Лонгоз", електрозахранени от ТП 1 Долен Близнак.

- От 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Въглен - клиентите, електрозахранени от ТП 1.

- От 8:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Брестак - клиентите, електрозахранени от ТП 2.

- От 8:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Суворово – улиците: "Перущица", "Панагюрище", "Йордан Йовков", "Ильо Войвода", "Батак", "Кочо Честименски", "Панайот Волов", "Бачо Киро", "Баба Тонка", "Хан Крум", електрозахранени от ТП 5.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Блъсково, с. Храброво, с. Комарево.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Блъсково, с. Храброво, с. Комарево.

- От 9:00 ч. до 11:00 ч., от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Китен, с. Градинарово, с. Черноок, с. Славейково и в района на ТП Овчарник Провадия, ТП Измътец и в района на МТТ Айкъна Провадия.

- От 9:00 ч. до 11:00 ч., от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на с. Китен, с. Градинарово, с. Черноок, с. Славейково и в района на ТП Овчарник Провадия, ТП Измътец и в района на МТТ Айкъна Провадия.

- В периода 30.10.2025 г. - 31.10.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Чернево – клиентите, електрозахранени от ТП 4.

- В периода 27.10.2025 г. - 31.10.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Водица. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- В периода 27.10.2025 г. - 31.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Неново. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- В периода 27.10.2025 г. - 31.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Боряна, с. Сладка вода, с. Камен дял, с. Партизани, с. Арковна, с. Лопушна, с. Медовец, с. Поляците и в района на ТП Кариера Партизани.

- В периода 27.10.2025 г. - 31.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Дългопол – ул. "Генерал Гурко", ул. "Георги Димитров", ул. "Христо Ботев", ул. "Цар Симеон", ул. "Иван Асен", ул. "Подполковник Калитин", ул. "Генерал Заимов", ул. "Толбухин", ул. "Никола Обретенов", ул. "Христо Михайлов", електрозахранени от ТП 3.

- В периода 27.10.2025 г. - 31.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Гроздьово – ТП 12 Бункера.

- В периода 27.10.2025 г. - 31.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.

- В периода 27.10.2025 г. - 31.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Петров дол.

- В периода 29.10.2025 г. - 30.10.2025 г., от 9:30 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Дюлино.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!