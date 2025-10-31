Ето къде във Варна и областта няма да има ток днес

Снимка: Пиксабей

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности и обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия днес - 31 октомври, без ток във Варна и областта ще са:

- От 9:00 ч. до 13:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - ул. "Бреза" 2.

- От 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - карето, заключено между бул. "Мария Луиза", ул. "Драгоман", ул. "Драган Цанков", ул. "Фредерик Шопен", електрозахранени от ТП 236.

- От 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Пчелина, м-ст Изгрев, м-ст Франга дере.

- От 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на гр. Варна - м-ст Изгрев, м-ст Кокарджа, м-ст Кемер дере, м-ст Сотира в района над бул. "Хр. Смирненски".

- От 13:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на гр. Варна - Южна промишлена зона, фирмите: "Сънтръст" ЕООД, "Трансстрой-Варна" АД, "Джия 2001" ООД, СТФ АД, "Мехтранскомерс" ООД, "ММ-13" ЕООД, "Ескана" АД, "Технофер" EООД, "Доктор Принтер" ЕООД.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Червенци.

- От 9:00 ч. до 10:00 ч., от 15:30 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на с. Генерал Колево, с. Радан Войвода, с. Стефан Караджа, с. Караманите, с. Червенци.

- От 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Златина – ВП Златина, гр. Провадия – ТП Сервиз - Разсадник.

- От 8:00 ч. до 10:30 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на с. Ветрино.

- От 8:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Момчилово - клиентите, електрозахранени от ТП 1.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Провадия – ул. "Дунав", ул. "Иван Вазов", ул. "Георги Димитров", ул. "Граф Игнатиев", ул. "Цар Освободител", ул. "Патриарх Евтимий" и централен площад Провадия, ул. "Александър Стамболийски", ул. "Цар Освободител", ул. "Софроний Врачански", ул. "София", ул. "Георги Кирков", ул. "Преслав", ул. "Дунав", ул. "Драгоман", ул. "Опълченска", ул. "Св. СВ. Кирил и Методий", ул. "Сливница", ул. "Шипка", ул. "Ген. Манзей", ул. "Дунав", ул. "Средна гора", ул. "Пролет", ул. "Янко Сакъзов", ул. "Васил Коларов", ул. "Милин камък", ул. "Ивайло", ул. "Патриарх Евтимий", електрозахранени от ТП 25.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Провадия – ул. "София", ул. "Цар Освободител", ул. "Георги Кирков", ул. "Александър Стамболийски", ул. "Драгоман", ул. "Дунав", ул. "Преслав", ул. "Опълченска", ул. "Софроний Врачански", ул. "Сливница", централен площад Провадия, електрозахранени от ТП 7.

- В периода 30.10.2025 г. - 31.10.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Чернево – клиентите, електрозахранени от ТП 4.

- В периода 27.10.2025 г. - 31.10.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Водица. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- В периода 27.10.2025 г. - 31.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Неново. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- В периода 27.10.2025 г. - 31.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Боряна, с. Сладка вода, с. Камен дял, с. Партизани, с. Арковна, с. Лопушна, с. Медовец, с. Поляците и в района на ТП Кариера Партизани.

- В периода 27.10.2025 г. - 31.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Дългопол – ул. "Генерал Гурко", ул. "Георги Димитров", ул. "Христо Ботев", ул. "Цар Симеон", ул. "Иван Асен", ул. "Подполковник Калитин", ул. "Генерал Заимов", ул. "Толбухин", ул. "Никола Обретенов", ул. "Христо Михайлов", електрозахранени от ТП 3.

- В периода 27.10.2025 г. - 31.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Гроздьово – ТП 12 Бункера.

- В периода 27.10.2025 г. - 31.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.

- В периода 27.10.2025 г. - 31.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Петров дол.

