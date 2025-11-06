Ето къде във Варна и областта няма да има ток днес

Снимка: Пиксабей

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности и обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия днес - 6 ноември, без ток във Варна и областта ще са:

- От 8:00 ч. до 17:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на гр. Варна - м-ст Изгрев, м-ст Кокарджа, м-ст Кемер дере, м-ст Сотира в района над бул. Хр. Смирненски.

- От 8:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Пчелина , м-ст Изгрев, м-ст Франга дере.

- От 8:00 ч. до 17:00 ч. поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Орехчето, м-ст Малка чайка, м-ст Рибарско селище Чайка, Военно формирование 36940, Предприятие ДП Североизточно държавно, ДИМ-93 ООД, СБАЛПФЗ-ВАРНА ЕООД, Черно море АД.

- От 8:30 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Чернево – клиентите, електрозахранени от ТП 4.

- От 8:30 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Момчилово - клиентите, електрозахранени от ТП 1.

- От 8:30 ч. до 16:45 ч. поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Приселци - ул. "Рай", ул. "Георги Велчев", ул. "Добрина", ул. "Капитан Петко Войвода", ул. "Белият бряг", ул. "Дръзки", ул. "Христо Ботев", ул. "Азаман дере", ул. "Обиколна", ул. "Райна Княгиня" и част от главен път Варна - Бургас, училище "Д-р Петър Берон".

- От 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Петров дол – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Калиманци.

- От 9:00 ч. до 10:30 ч., от 15:00 ч. до 16:30 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на с. Просечен, с. Кипра, с. Чернево, с. Левски, с. Изгрев.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Блъсково.

- От 9:00 ч. до 11:00 ч., от 14:00 ч. до 17:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на с. Градинарово, с. Черноок, с. Славейково, с. Китен и в района на МТП Дивес и МТТ Глобул Дългопол.

- От 8:30 ч. до 17:00 ч. поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Крумово, с. Радево, с. Ботево, с. Пясъчник и прилежащите им промишлени зони, с. Ново Ботево и Помпена станция Дулапкулак на територията на община Добрич.

- От 13:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Страшимирово, промишлена зона на с. Езерово, гр. Белослав – кв. "Белопал", фирмите: Булмак и Енергоремонт, Косметикпак ООД, Пиелком 300 ЕООД, Трансинс Индъстри АД, Газтрейд АД, Белфери ЕООД, Пами 2010 ЕООД, ЕТ Тихомир ВВ - Васил Василев, стъкларско училище - ПГ "Св. Димитър Солунски", хлорна станция на ТЕЦ Варна, фирма ТЕЦ Варна - собствени нужди.

- От 13:00 ч. до 17:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на с. Езерово и прилежащите промишлени и вилни зони.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Кичево – около следните улици: ул. 3-та в посока център - главен път, 5-та, 4-та, 8-ма.

- В периода 03.11.2025 г. - 07.11.2025 г. от 8:30 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Водица. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- В периода 03.11.2025 г. - 07.11.2025 г. от 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Провадия – вилна зона Шашкъните.

- В периода 03.11.2025 г. - 07.11.2025 г. от 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Неново - клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- В периода 03.11.2025 г. - 07.11.2025 г. от 9:00 ч. до 17:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на с. Боряна, с. Сладка вода, с. Камен дял, с. Партизани, с. Арковна, с. Лопушна, с. Медовец, с. Поляците и в района на ТП Кариера Партизани.

- В периода 03.11.2025 г. - 07.11.2025 г. от 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.

- В периода 03.11.2025 г. - 07.11.2025 г. от 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Дъбравино. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- В периода 03.11.2025 г. - 07.11.2025 г. от 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Петров дол. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- В периода 06.11.2025 г. - 07.11.2025 г. от 9:30 ч. до 16:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Дюлино.

