Ето къде във Варна и областта няма да има ток днес

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности и обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия днес - 13 ноември, без ток във Варна и областта ще са:

- От 8:00 ч. до 17:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на гр. Варна - кв. "Владислав Варненчик".

- От 8:30 ч. до 16:45 ч. поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Приселци - ул. "Рай", ул. "Георги Велчев", ул. "Добрина", ул. "Капитан Петко Войвода", ул. "Белият бряг", ул. "Дръзки", ул. "Христо Ботев", ул. "Азаман дере", ул. "Обиколна", ул. "Райна Княгиня" и част от главен път Варна - Бургас, училище "Д-р Петър Берон".

- От 8:30 ч. до 17:00 ч. поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Крумово, с. Радево, с. Ботево, с. Пясъчник и прилежащите им промишлени зони, с. Ново Ботево и Помпена станция Дулапкулак на територията на община Добрич.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Калиманци.

- От 9:00 ч. до 10:30 ч., от 15:00 ч. до 16:30 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на с. Просечен, с. Кипра, с. Чернево, с. Левски, с. Изгрев.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Кичево – около следните улици: ул. 3-та от пресечката с ул. 5-та до пресечката с ул. 32-ра, ул. 28-ма, ул. 32-ра; ул 1-ва и ул. 20-та в района около училището, ул. 26-та и ул. 24-та.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Блъсково.

- От 9:00 ч. до 11:00 ч., от 14:00 ч. до 17:00 ч. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на с. Градинарово, с. Черноок, с. Славейково, с. Китен и в района на МТП Дивес и МТТ Глобул Дългопол.

- От 8:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Брестак - клиентите, електрозахранени от ТП 2.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Градинарово – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

- От 9:00 ч. до 11:00 ч., от 12:00 ч. до 17:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на с. Кривня, с. Равна, с. Неново, с. Овчага, с. Черковна, с. Снежина, с. Градинарово и в района на ТП Вилна зона Провадия и ТП Фазанария Провадия.

В периода 13.11.2025 г. - 14.11.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на гр. Варна - м-ст Манастирски рид, м-ст Дилбер чешма, м-ст Дъбравата (Мешалика), м-ст Бялата чешма и м-ст Лафоолу.

В периода 10.11.2025 г. - 14.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Искър - клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 13.11.2025 г. - 14.11.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Дюлино.

В периода 10.11.2025 г. - 14.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.

В периода 10.11.2025 г. - 14.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Провадия – вилна зона Шашкъните.

В периода 10.11.2025 г. - 14.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Славейково – клиентите, електрозахранени от ТП 3. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 10.11.2025 г. - 14.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на с. Боряна, с. Сладка вода, с. Камен дял, с. Партизани, с. Арковна, с. Лопушна, с. Медовец, с. Поляците и в района на ТП Кариера Партизани.

