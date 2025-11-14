Ето къде във Варна и областта няма да има ток днес

Снимка: Пиксабей

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности и обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия днес - 14 ноември, без ток във Варна и областта ще са:

- От 8:30 ч. до 13:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Изгрев.

- От 8:30 ч. до 13:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на гр. Варна - м-ст Пчелина, м-ст Изгрев, м-ст Франга дере, ул. "Прилеп", бул. "Христо Смирненски".

- От 9:00 ч. до 17:00 ч. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Златина, с. Млада гвардия.

- От 8:30 ч. до 10:30 ч., от 15:00 ч. до 16:30 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на с. Ягнило, с. Белоградец.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Провадия – ул. "Опълченска", ул. "Сан Стефано", ул. "Александър Стамболийски", ул. "Янко Сакъзов", ул. "Цоню Тодоров", ул. "Бойчо Желев", ул. "Рила", ул. "Хаджи Димитър", електрозахранени от ТП 5.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Черноок, с. Градинарово, с. Славейково.

- От 9:00 ч. до 11:00 ч., от 14:00 ч. до 17:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на с. Китен, с. Блъсково, с. Градинарово, с. Овчага, с. Черковна, с. Кривня, с. Снежина, с. Неново и в района на ТП Вилна зона Провадия и ТП Фазанария Провадия.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Баново.

- От 8:30 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. "Младост", ул. "Васил Чекаларов", бул. "Сливница", електрозахранени от ТП 766 и ТП 773.

- От 8:30 ч. до 17:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на гр. Варна - кв. "Младост".

- От 9:00 ч. до 16:30 ч. поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Панорама, абонатите, електрозахранени от ТП 621.

- От 9:00 ч. до 16:30 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на гр. Варна - м-ст Панорама.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Калиманци. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- От 8:30 ч. до 16:30 ч. поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Вилна зона на с. Приселци - местност Крушките.

- От 8:30 ч. до 16:30 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Бяла - ул. "Хан Аспарух", ул. "Петър I", ул. "Хан Омуртаг", ул. "Княз Борис", ул. "Хан Телериг", ул. "Хан Тервел", електрозахранени от ТП 9.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Кичево – около следните улици: ул. 3-та и ул. 1-ва в посока център - главен път, ул. 5-та, ул. 4-та, ул. 8-ма, ул. 40-та и ул. 42-ра.

- От 8:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Николаевка – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

В периода 13.11.2025 г. - 14.11.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на гр. Варна - м-ст Манастирски рид, м-ст Дилбер чешма, м-ст Дъбравата (Мешалика), м-ст Бялата чешма и м-ст Лафоолу.

В периода 10.11.2025 г. - 14.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Искър - клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 13.11.2025 г. - 14.11.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Дюлино.

В периода 10.11.2025 г. - 14.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.

В периода 10.11.2025 г. - 14.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Провадия – вилна зона Шашкъните.

В периода 10.11.2025 г. - 14.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Славейково – клиентите, електрозахранени от ТП 3. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 10.11.2025 г. - 14.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на с. Боряна, с. Сладка вода, с. Камен дял, с. Партизани, с. Арковна, с. Лопушна, с. Медовец, с. Поляците и в района на ТП Кариера Партизани.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!