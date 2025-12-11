Ето къде във Варна и областта няма да има ток днес

Снимка: Пиксабей

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности и обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия днес - 11 декември, без ток във Варна и областта ще са:

- От 9:00 ч. до 16:30 ч. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - част от м-ст Зеленика, клиентите, електрозахранени от МТП 960.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Свети Никола, м-ст Бриз, м-ст Бриз Юг, м-ст Акчелар, ул. "Д-р Любен Попов", ул. "Сирма Войвода", ул. "Илия Пенев" и ул. "Димитър Константинов", електрозахранени от ТП 1859.

- От 9:00 ч. до 16:30 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Ален мак, ул. "Петър Попов" в района около х-л "Рай", х-л "Заря", х-л "Бона Вита", района около ВСУ, района около спирка "Писател".

- От 14:00 ч. до 15:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. "Възраждане" - бл. 71, бл. 72, бл. 73, бул. "Трети март" 20, 22, част от м-ст Планова, електрозахранени от ТП 1603.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Траката, ул. "Владислав Граматик", ул. "Безмер", ул. "Добруджанска", ул. "Алеково", ул. "Бистра", електрозахранени от ТП 630.

- От 8:30 ч. до 17:00 ч. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Варна Йолу, м-ст Ваялар, м-ст Голяма Могила, м-ст Горна трака, м-ст Коджа Тепе, м-ст Траката, м-ст Фатрико дере, м-ст Узун-Алан, ул. "Блага Димитрова", ул. "Васил Стоянов", ул. "Димитър Талев", ул. "Емилиян Станев", ул. "Иван Церов", ул. "Илинден", ул. "Камен Калчев", ул. "Константин Петрович" и ул. "Св. Климент Охридски".

- От 8:30 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. "Вл. Варненчик", бл. 402, бл. 404 , част от м-ст Ментеше, електрозахранени от ТП 801.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Овчага – клиентите, електрозахранени от ТП 3.

- От 8:00 ч. до 16:30 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Рудник.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Кичево – около следните улици: ул. 3-та от пресечката с ул. 5-та до пресечката с ул. 32-ра, ул. 28-ма, ул. 32-ра; ул. 26-та, ул. 24-та, ул 1-ва и ул. 20-та в района около училището, и пекарната и Кметство с. Кичево, ул. 10-та, ул. 7-ма, ул. 8-ма, и ул. 4-та.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Провадия - СТП Геобаза Провадия, ТП Фабрика Провадия, ТП 4 Провадия, ТП 5 ЗСК Девня Провадия.

- От 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на гр. Провадия.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Провадия – ул. "Христо Илиев Коев", ул. "Теменуга" и ул. "Стефан Шиков", електрозахранени от МТП 41.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Партизани – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

- В периода 08.12.2025 г. - 12.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!