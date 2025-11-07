Ето къде във Варна няма да има ток през уикенда

Снимка: Пиксабей

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности и обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия на 8 и 9 ноември без ток във Варна ще са:

- На 08.11.2025 г. от 8:30 ч. до 17:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на гр. Варна - карето, заключено между бул. "Ян Хуняди", бул. "Сливница", бул. "Република" и бул. "Вл. Варненчик"; кв. "Младост" - бл. 103, бл. 104, бл. 107, бл. 108, пазар Панелчето, Медицински комплекс Младост.

- На 09.11.2025 г. от 9:00 ч. до 12:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - Западна промишлена зона, ул. "Райко Даскалов" 53 , ул. "Девня" 108, Рибарско селище, ул. "Република" 7, фирмите: СД Плам - Георгиев и съдружие, Лифтексим ООД, Ел Зет Варна ЕООД, Хидравлон-1 ЕООД, Микромакс Трейд ООД, Ромпетрол България ЕАД, ГБС-Варна АД, Славея 2003 ЕООД, Шанс-ДС ЕООД, Джи Ем Транс Логистик ЕООД, Баланс Елит ЕООД, Регата 98 ООД, Веслам Шипинг и Менинг ЕООД.

- На 09.11.2025 г. от 9:00 ч. до 12:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на гр. Варна - Западна промишлена зона.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!