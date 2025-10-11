Ето къде във Варна няма да има ток утре

Снимка: Пиксабей

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности и обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия утре - 12 октомври, без ток във Варна ще са:

- От 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - Западна промишлена зона.

- От 8:00 ч. до 12:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - Западна промишлена зона.

