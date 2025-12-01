Ето къде във Варна се предлагат стартови комплекти с евромонети

Булфото

В клоновете на почти всички търговски банки във Варна се предлагат стартови комплекти с евромонети с българска национална страна, показа проверка на БТА.

От някои от офисите казаха, че са имали нетърпеливи клиенти, желаещи да си купят стартовия комплект още преди началото на работния ден. Пред клоновете няма опашки, няма струпване на хора и пред териториалното поделение на БНБ.

Служителите в банковите офиси любезно напомнят на купувачите, че нямат право да ги пускат в обращение преди официалното приемане на новата валута от 1 януари. Физическите лица имат право да купят до два комплекта на една трансакция.

Стартовият комплект с евромонети за физически лица се състои от 42 броя евромонети от всички номинали на обща стойност 10 евро и 23 цента и се продава на цена от 20 лева за един стартов комплект.

Комплектът съдържа 2 броя монети с номинал от 2 евро, 2 броя монети с номинал от 1 евро, 4 броя монети с номинал 50 цента, 5 броя монети с номинал 20 цента, 7 броя монети с номинал 10 цента, 6 броя монети с номинал 5 цента, 7 броя монети с номинал 2 цента и 9 броя монети с номинал 1 цент.

