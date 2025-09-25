Ето как "Кауфланд" изпусна една блестяща кандидатура за изпълнителен директор

Ето така Кауфланд изпуснаха една блестяща кандидатура…, пише Лига на простаците.

Публикуван е текст, за който се вижда, че е шеговит, уж от човешките ресурси на компанията.

Вероятно е съчинен от Изкуствен интелект.

Публикуваме без редакция шегата:

"Кауфланд

Kaufland България ЕООД

От: hr@kauflandbg.com

To: Kostadin Ivanov

Subject: Вашата кандидатура за Главен изпълнителен директор

Уважаеми г-н Иванов,

Благодарим Ви за интереса и кандидатурата за позицията Главен изпълнителен директор на Kaufland България. Вашият ентусиазъм и креативност бяха оценени, но някои предложения в мотивационното Ви писмо предизвикаха сериозни опасения:

Изречението: „Като първо действие ще заменя всички колички в магазина с електрически тротинетки" бе определено като... апокалиптично.

Идеята Ви да замените целия управленски екип с „приятели от квартала, защото са пичове“ беше счетена за рискована.

Предложението Ви да направите бранда „Kaufland Ultra - 24/7 с чалга на живо" бе прието като разрушително за корпоративния имидж.

Въпреки да ценим Вашата смелост, решихме да продължим напред с по-традиционен кандидат такъв, който не е поискал 70% дял от компанията „за мотивация“.

Желаем Ви успех в бъдещите начинания!

Екип „Kaufland България Global Leadership""

Заваляха коментари:

Как Комунист кандидатства за работа ... Само, че не сме 60-те на 20 век, че да взимат Обущари за Директори.

И аз си направих такова писмо с ChatGPT, беше яко

ТОВа е ФЕЙК . Ако бяха сложили лого на Амазон какво щяхте да кажете ? А сетих се в Амазон е много много по-зле.

Казах му да пише 49%, ама не нямало да си позволят да изпуснат такъв кадър...

Аз предлагам да сме солидарни към отхвърления кандидат и да направим един бойкот!

Отказът е заради дяла

Пробвай в лидл

Ей как веднъж не се посмяхте от сърце ,а веднага се хвърлихте да храните.

Стоичков не е отговорил така.....бил е по обран на теста

