Ето как "Кауфланд" изпусна една блестяща кандидатура за изпълнителен директор
Ето така Кауфланд изпуснаха една блестяща кандидатура…, пише Лига на простаците.
Публикуван е текст, за който се вижда, че е шеговит, уж от човешките ресурси на компанията.
Вероятно е съчинен от Изкуствен интелект.
Публикуваме без редакция шегата:
"Кауфланд
Kaufland България ЕООД
От: hr@kauflandbg.com
To: Kostadin Ivanov
Subject: Вашата кандидатура за Главен изпълнителен директор
Уважаеми г-н Иванов,
Благодарим Ви за интереса и кандидатурата за позицията Главен изпълнителен директор на Kaufland България. Вашият ентусиазъм и креативност бяха оценени, но някои предложения в мотивационното Ви писмо предизвикаха сериозни опасения:
Изречението: „Като първо действие ще заменя всички колички в магазина с електрически тротинетки" бе определено като... апокалиптично.
Идеята Ви да замените целия управленски екип с „приятели от квартала, защото са пичове“ беше счетена за рискована.
Предложението Ви да направите бранда „Kaufland Ultra - 24/7 с чалга на живо" бе прието като разрушително за корпоративния имидж.
Въпреки да ценим Вашата смелост, решихме да продължим напред с по-традиционен кандидат такъв, който не е поискал 70% дял от компанията „за мотивация“.
Желаем Ви успех в бъдещите начинания!
Екип „Kaufland България Global Leadership""
Заваляха коментари:
Как Комунист кандидатства за работа ... Само, че не сме 60-те на 20 век, че да взимат Обущари за Директори.
И аз си направих такова писмо с ChatGPT, беше яко
ТОВа е ФЕЙК . Ако бяха сложили лого на Амазон какво щяхте да кажете ? А сетих се в Амазон е много много по-зле.
Казах му да пише 49%, ама не нямало да си позволят да изпуснат такъв кадър...
Аз предлагам да сме солидарни към отхвърления кандидат и да направим един бойкот!
Отказът е заради дяла
Пробвай в лидл
Ей как веднъж не се посмяхте от сърце ,а веднага се хвърлихте да храните.
Стоичков не е отговорил така.....бил е по обран на теста
