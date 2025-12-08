Ето как да имаме жива елха, без да я убием

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Живата елха, която е с корените и пръстта, не бива веднага да се прибира в стаята, в която ще се украсява. Тя трябва да престои на балкона или в мазе няколко дни, за да се адаптира, това обясни по bTV специалистът инж. Виолета Тенева от Югоизточното държавно предприятие в Сливен. Там се предлагат такива елхи от различни видове, като цената им е 48 лева.

За да се запази живо коледното дръвче в саксията, то трябва да полива и де не се държи вътре повече от две седмици. Преди да бъде засадена, елхата пак трябва да изкара няколко дни на балкона или в мазе, отново за адаптация.

Ако нямате двор или друго ваше място, на което да засадите дръвчето след празниците, можете да я дарите на общината. В този случай обаче трябва съгласуване с ландшафтния архитект, който да посочи мястото, на което да расте дървото.

