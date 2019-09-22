Ето какво с какво посрещат публиката театърът и операта през новия сезон във Варна

Театрално-музикален продуцентски център Варна

ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „СТОЯН БЪЧВАРОВ“

99-ти творчески сезон (2019-2020)

ОКТОМВРИ 2019

2 октомври, 19.00, Сцена Филиал

ПАМЕТТА НА ВОДАТА

Драма от Шийла Стивънсън. Постановка Стоян Радев Ге. К. Сценография и костюми Мира Каланова. В ролите: ВАЙЪЛЕТ – Теодора Михайлова, ТЕРЕЗА – Даниела Викторова, Номинация АСКЕЕР за ролята; МЕРИ – Веселина Михалкова, КАТРИН – Гергана Плетньова, МАЙК – Владислав Виолинов, ФРАНК – Николай Божков.

Награда ВАРНА 2013 за екипа

4 октомври, 19.00, Основна сцена

ДРАКОНЪТ

Притча за въплъщенията на властта от Евгений Шварц. Постановка Явор Гърдев. Сценография и костюми Свила Величкова. Музика Калин Николов. В ролите: ДРАКОНЪТ – Михаил Мутафов, ГРАДОНАЧАЛНИКЪТ – Михаил Билалов, АРХИВАРЯТ – Стоян Радев, ФУНКЦИОНЕРЪТ – Ованес Торосян, ГЕРОЯТ – Ненчо Костов, ДЕВОЙКАТА – Александра Златева, КОТАРАКЪТ - Константин Соколов, МУЛЕТО - Станислав Кондов, УБЕДЕНИЯТ РЕАКЦИОНЕР - Валентин Митев, ИЗЯВЕНИЯТ РЕАКЦИОНЕР - Пламен Димитров, УБЕДЕНИЯТ ПРОГРЕСИСТ - Адриан Филипов, ИЗЯВЕНИЯТ ПРОГРЕСИСТ - Валери Вълчев, ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ - Николай Кенаров, ПАТРУЛЪТ - Ивайло Иванов, МАЙКАТА - Милена Кънева, МОМЧЕТО - Здравко Кънчев (Детска академия “Питър Пан” към ДКТ-Варна), БЛИЗКАТА ПРИЯТЕЛКА НА ДЕВОЙКАТА - Теодора Михайлова, ПО-БЛИЗКАТА ПРИЯТЕЛКА НА ДЕВОЙКАТА - Юлияна Чернева, НАЙ-БЛИЗКАТА ПРИЯТЕЛКА НА ДЕВОЙКАТА – Нели Вълканова

Награда ИКАР 2019 за чест и достойнство на Михаил Мутафов

8, 9 октомври, 19.00, Сцена Филиал

САМО ЗА ЖЕНИ – ПРЕМИЕРА

Комедия от Дарио Фо. Превод Хубан Стойнов. Сценичен вариант и режисура Костадин Бандутов. Сценография и костюми Даниела Николчова. Хореография и музикална среда Никола Йорданов. Участват: Веселина Михалкова, Милена Кънева, Даниела Викторова, Биляна Стоева, Петя Ангелова, Пламен Димитров, Ивайло Иванов, Константин Соколов, Свилен Стоянов, Станислав Кондов



10 октомври, 19.00, Сцена Филиал

ЛЮБОВНИ ПИСМА

Романтична драма по едноименната пиеса на Албърт Р. Гърни. Превод, адаптация и режисура Георги Михалков. Сценография и костюми Петър Митев. Авторска музика Иван Драголов. Тромпет и валдхорна Венцислав Благоев. Саксофон Петър Момчев. Китара Веско Койчев. В ролите: Яна Маринова и Свежен Младенов



11 октомври, 19.00, Основна сцена

ТЕЛЕФОНЪТ НА МЪРТВЕЦА

Черна комедия от Сара Рул. Постановка Петър Денчев. Сценография и костюми Петър Митев. Музика Христо Намлиев. В ролите: ДЖИЙН – Биляна Стоева, ПОКОЙНИЯТ ГОРДЪН - Симеон Лютаков, Г-ЖА ГОТЛИБ – Веселина Михалкова, ХЪРМИЯ, вдовица на Гордън - Милена Кънева, ДУАЙТ, брат на Гордън - Николай Божков, ДРУГАТА ЖЕНА – Полина Недкова

11 октомври, 19.00, Сцена Филиал

ПРИЯТЕЛИ?

Комедия от Здрава Каменова и Калин Ангелов. Постановка Николай Кенаров. Участват Валери Вълчев и Константин Соколов



12 октомври, 19.00, Сцена Филиал

МОНТАЖЪТ НА МОЯ ФИЛМ

Комедия по романа „Наръчник на оптимиста“ от Матю Куик. Постановка Десислава Шпатова. Сценография и костюми Христина Дякова. Музика Петър Дундаков. Хореография Никола Йорданов. В ролите: ПАТ - Станислав Кондов, ТИФАНИ - Цветина Петрова, МАЙКАТА - Веселина Михалкова, БАЩАТА - Стоян Радев, ВЕРОНИКА - Полина Недкова, ДЖЕЙК - Ненчо Костов, ПСИХОТЕРАПЕВТЪТ - Симеон Лютаков



14 октомври, 19.00, Сцена Филиал

ИЗБОРЪТ НА МАРТА

Комедиен трилър по „Без резерви“ от Жорди Галсеран. Постановка Георги Михалков. Сценография и костюми Петър Митев. В ролите: ВИСЕНТА/МАРТА – Яна Маринова, ИЗИДРЕ - Симеон Лютаков, МАРИАНО - Валентин Митев, МАНОЛО - Николай Кенаров, ЙОЛАНДА - Розалия Абгарян

15 октомври, 19.00, Сцена Филиал

РЕТРО

Комедия от Александър Галин. Постановка Пламен Марков. Сценография и костюми Мира Каланова. Музика Калин Николов. Участват: Михаил Мутафов, Теодора Михайлова, Нели Вълканова, Юлияна Чернева, Милена Кънева, Валентин Митев, Полина Недкова



16 октомври, 19.00, Основна сцена

ЦИГУЛАРКАТА НА БОГА

Театрална поема от Стефан Цанев. Постановка Мартин Киселов. С участието на Доротея Тончева.Гастрол наДТ „Любомир Кабакчиев“ Казанлък



16 октомври, 19.00, Сцена Филиал

МАРАТОНЦИТЕ ПРАВЯТ ПОЧЕТНА ОБИКОЛКА

Комедия от Душан Ковачевич. Постановка Дамян Тенев. Превод Мария-Йоанна Стоядинович. Сценография и костюми Радостина Тодорова.

В ролите: AКСЕНТИЕ ТОПАЛОВИЧ - Михаил Мутафов, МИЛУТИН ТОПАЛОВИЧ - Свилен Стоянов, ЛАКИ ТОПАЛОВИЧ - Стоян Радев, МИРКО ТОПАЛОВИЧ - Константин Соколов, ОЛЯ - Гергана Арнаудова, БИЛИ ПИТОНА - Пламен Димитров, КРИСТИНА - Полина Недкова, СИНОВЕ НА БИЛИ ПИТОНА - Валери Вълчев и Николай Кенаров, ДЖЕНКА ДЯВОЛА - Димитър Костадинов



17 октомври, 19.00, Основна сцена

КРИВОРАЗБРАНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Смешна позорищна игра от Добри Войников. Постановка и музикална среда Стоян Радев Ге.К. Сценография и костюми Даниела Николчова. В ролите: Мадам Злата - Гергана Арнаудова, Хаджи Коста - Николай Божков, Анка - Цветина Петрова, Маргариди - Николай Кенаров. Участват още: Валери Вълчев, Константин Соколов, Славяна Иванова, Юлияна Чернева, Свилен Стоянов, Даниела Викторова, Веселина Михалкова, Стоян Радев, Биляна Стоева, Божидар Божков, Валентина Андонова

Награда ВАРНА за Гергана Арнаудова – Мадам Злата

18 октомври, 19.00, Сцена Филиал

ДВУБОЙ

Глума от Иван Вазов. Постановка Стоян Радев Ге. К. Сценография и костюми Даниела Николчова. В ролите: ЧУШКАРОВ - Станислав Кондов, ДРАГАЛЕВСКИ - Ненчо Костов, АМАЛИЯ - Цветина Петрова, РАЙНА - Полина Недкова, Г-ЖА ТРИФКОВИЧ - Гергана Арнаудова, ЦОЧЕВ - Валери Вълчев, ВЕСЕЛИНОВ - Ивайло Иванов, КАРАКАЛПАКОВ - Константин Соколов, ДЕМИРА - Милена Кънева, ВЕЛА - Биляна Стоева, ГЕЛА - Веселина Михалкова, ДЕЛА - Даниела Викторова, ЕВРЕИН - Николай Божков



30 октомври, 19.00, Основна сцена

НЕПОПРАВИМО

Комедия от Щефан Фьогел. Режисьор Владлен Александров. Сценография и костюмиИван Карев. Участват: Емил Марков, Албена Павлова, Таня Йоргова и АвгустинДемерджиев. Гастрол на ДТ „Стефан Киров“ Сливен



30 октомври, 19.00, Сцена Филиал

ЙОАН, СИНЪТ НА АСЕН -

Драматическа историческа хроника от Иван Митев. Режисьор Александър Илинденов. Сценография и костюми Лидия Къркеланова. Музика Петър Анастасчев. Участват: Милен Иванов, Иван Митев, Виктор Терзийски, Детелин Кандев, Силвия Шекилова и др.Гастрол на МДТ „Константин Кисимов“ Велико Търново



Ръководството си запазва правото на промени в програмата.

БИЛЕТИ:

Online в Еventim.bg чрез услугата Print@Home:

http://www.eventim.bg/bg/bileti/tmpc-varna-21/promo.html…

Каса ТМПЦ, пл. „Независимост“ 1, Основна сцена: пон-пет 9.00-20.00, почивка 13.30-14.30; съб 10.00-19.00, почивка 13.30-14.30; нед 11.00-16.00, без прекъсване; тел. 052 665 022;

Каса Сцена Филиал: тел. 052 612 998 – един час преди спектакъл

Заявки: тел. 052 665 051, 052 665 020, www.tmpcvarna.com

ТУРНЕ

ЛЮБОВНИ ПИСМА – София, премиера, 16 окт, 19.00, Сити Марк Арт Център

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОПАСНИ СЪС ГЕРОИ СЛАДКОГЛАСНИ - 21 октомври, Димитровград; 22 октомври, Хасково; 23 октомври, Кърджали; 24 октомври, Пловдив; 28 октомври, София Театър „Театро“

ДВУБОЙ - 29 октомври, София, Театър „Театро“

МОНТАЖЪТ НА МОЯ ФИЛМ – 29 октомври,София, Театър „Театро“



Театрално-музикален продуцентски център Варна

ДЪРЖАВНА ОПЕРА ВАРНА

73-ти творчески сезон (2019-2020)

ОКТОМВРИ 2019



Старт на новия сезон в Световния ден на музиката1 октомври, 19.00, Основна сцена

СИМФОНИЧЕН КОНЦЕРТ

Диригент Емил Табаков. Солисти Минчев – цигулка и Николай Минчев – цигулка

Оркестър на Държавна опера Варна

В. А. Моцарт – Симфония Концертанте; А. Дворжак – Симфония № 8

3 октомври, 19.00, Основна сцена

ВИЛА СЕ Й ГОРА

Концерт българска музика

Режисьор Сребрина Соколова. Участват: Габриела Георгиева – сопран, Бойка Василева – мецосопран, Алексей Енчев – гайда, Божидар Бенев – цигулка, Надежда Енчева – обой, Соси Чифчиян – пиано, Пламен Георгиев - водещ

Вокални и инструментални пиеси на основата на автентичен български фолклор

7октомври, 19.00, Основна сцена

КУКЕРИ

Танцов спектакъл на Стефания Георгиева

Музика проф. д-р Димитрина Кауфман и Мария Кауфман

Изп. „Кауфман проджект – Диви гласове“

Драматург Елена Алексиева

Костюми Koren.Clothing

Гастрол на ДКТ „В. Друмев“ Шумен

8 октомври, 19.00, Основна сцена

ЦАРИЦАТА НА ЧАРДАША

Оперета от Имре Калман

Постановка Видин Даскалов

Сценична адаптация Александър Мутафчийски

Диригент Цветан Крумов

В главните роли:Бойка Василева – Цецилия, Пламен Долапчиев – Едвин, Мария Павлова – Щаси, Александър Мутафчийски – Бони, Лилия Илиева - Силва

10октомври, 19.00, Основна сцена

СИМОН БОКАНЕГРА – Посвещава се на 90 години от рождението на Николай Гяуров

Опера от Джузепе Верди

Диригент Николета Конти

Режисьор Деян Прошев

В главните роли: Кирил Манолов – Симон Боканегра,Илина Михайлова – Амелия Грималди, Иван Момиров – Габриеле Адорно



15октомври, 18.00, Основна сцена

ПУК – ЛИЛИ НА МОРСКОТО ДЪНО

Мюзикъл от Андрей Дренников

Диригент Ганчо Ганчев

С участието на Варненската детско-юношеска опера

18 октомври, 19.00, Основна сцена

ТРУБАДУР

Опера от Джузепе Верди

Диригент Дарио Мачелари

Режисьор Кузман Попов

В главните роли:Венцеслав Анастасов - Граф ди Луна, Димитринка Райчева – Леонора, Даниела Дякова – Азучена, Иван Момиров – Манрико



24, 25октомври, 19.00, Основна сцена

УЕСТСАЙДСКА ИСТОРИЯ - ПРЕМИЕРА

Мюзикъл от Ленард Бърнстейн

Режисьор Антониу Замфир

Диригентпостановчик Александър Фрей (24.10) и Кръстин Настев (25.10)

Сценография и костюми Нела Стоянова

Хореография Надежда Димокова

Диригент на хора Цветан Крумов

В ролите: ТОНИ - Константин Папас/ Борислав Веженов; МАРИЯ - Мария Павлова/ Лилия Илиева; АНИТА - Юлия Йорданова/ Милена Захариева; РИФ - Велин Михайлов; БЕРНАРДО - Лев Караван; ЕКШЪН - Петър Петров; БЕЙБИ ДЖОН - Димитър Ряхов; БИГ ДИЙЛ - Борислав Донев; ЕЙ-РАБ - Камен Николов; СНОУ БОЙ - Петър Генов; ДИЙЗЕЛ - Илко Захариев; ФРАНЦИСКА - Лиляна Кондова/ Мария Палматите; РОСАЛИА - Красимира Митева/ Марина Иванова; КОНСУЕЛО - Миглена Страдалска/ Даниела Рябчева; МОМИЧЕ - Марилла Гьонги; ДОК - Пламен Георгиев; КРУПКЕ - Анатоли Романов; ДЕТЕКТИВ ШРАНК - Людмил Петров; ГЛАД ХАНД - Диян Богданов. Концертмайстори Анна Фурнаджиева, Красимир Щерев. Помощник-режисьори Елиана Атанасова, Димитър Левичаров, Вероника Минкова. Корепетитори Соси Чифчиян, Руслан Павлов. Спектакълът се изпълнява на английски език

БИЛЕТИ:

Online в Еventim.bgчрез услугата Print@Home:

http://www.eventim.bg/bg/bileti/tmpc-varna-21/promo.html…

Каса ТМПЦ, пл. „Независимост“ 1, пон-пет 9.00-20.00, почивка 13.30-14.30; съб 10.00-19.00, почивка 13.30-14.30; нед 11.00-16.00, без прекъсване; тел. 052 665 022; Заявки: тел. 052 665 051, 052 665 020, www.tmpcvarna.com

Каса ФКЦ - всеки ден 10.00-21.00, почивка 14.00-14.30, 16.30-17.30, тел. 052 685 214

ТУРНЕ

14 октомври, 19.00, Софийска опера и балет

ДЖОКОНДА

Опера от Амилкаре Понкиели

Режисьор Кузман Попов

Диригент Григор Паликаров

В главните роли: Габриела Георгиева – Джоконда, Бойка Василева – Сляпата, Евгений Станимиров – Алвизо, Михаела Берова – Лаура, Пламен Димитров – Барнаба, Валерий Георгиев – Енцо Грималди

16 октомври, 19.00, Драматично-куклен театър Враца

ДА ПЕЕШ ПОД ДЪЖДА

Мюзикъл от Насио Хърб Браун и Артър Фрийд

Режисьор Борис Панкин

Диригент Страцимир Павлов

В главните роли: Орлин Горанов - Дон Локууд, Мариан Бачев – Козмо Браун, Лилия Илиева – Кати Селдън, Сребрина Соколова – Лина Ламонт

Ръководството си запазва правото на промени в програмата.

БИЛЕТИ:

Online в Еventim.bg чрез услугата Print@Home:

http://www.eventim.bg/bg/bileti/tmpc-varna-21/promo.html…

Каса ТМПЦ, пл. „Независимост“ 1, Основна сцена: пон-пет 9.00-20.00, почивка 13.30-14.30; съб 10.00-19.00, почивка 13.30-14.30; нед 11.00-16.00, без прекъсване; тел. 052 665 022; Заявки: тел. 052 665 051, 052 665 020, www.tmpcvarna.com

Каса ФКЦ - всеки ден 10.00-21.00, почивка 14.00-14.30, 16.30-17.30, тел. 052 685 214

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