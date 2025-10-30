Ето какво ще е времето през ноември

Мая Иванова. Снимка: pixabay

Ноември ще бъде с температури около и над средните. В най-топлите дни очакваме максималните да достигат 20 - 25 градуса, съобщи синоптичката на Нова телевизия, Деница Стоянова.

Очакванията са валежите да са по-малко от обичайните, като по-значителни количества се очакват едва в края на месеца.

До 10-то число времето ще бъде променливо и все още ще има условия за кратки превалявания в някои райони, а температурите ще бъдат сравнително високи, подчерта тя.

В средата на месеца в низините и котловините ще има по-трайни мъгли и ще бъде по-хладно, докато в планините слънцето ще е доста щедро.

След 20-ти обстановката ще бъде по-динамична. Валежи ще има на повече места, като тогава ще нахлува и по-хладен въздух, обясни синоптичката на Нова телевизия.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!