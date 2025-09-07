Ето какво ще е времето през новата седмица

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Утрешният ден ще наподобява днешния, съобщи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

Отново ще е слънчево в почти цялата страна, с лека облачност, от която обаче валежи не можем да очакваме.

Температурите в най-топлите часове следобед ще се колебаят в добре познатите вече стойности от 28 до към 33 - 34 градуса, допълни той.

В следващите дни - седмицата преди старта на училищния сезон, времето ще запази параметрите, характерни за късното лято. Температурите ще са без драматични аномалии и отново в този диапазон 28, 33 - 34 градуса.

Леко захлаждане се очаква към края на тази предстояща седмица, обясни още Василковски.

