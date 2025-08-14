Ето какво ще се случи с новата билетна система във Варна

Снимка: Община Варна

Новата билетна система ще бъде въведена до края на годината. Дотогава трябва да приключат монтажните дейности на оборудването. Това каза за Радио Варна Георги Киряков, директор на общинското предприятие ТАСРУД.

Новите валидатори вече ще позволяват разплащане с банкова карта. Друга новост е, че при повече пътувания, които надхвърлят цената на целодневен билет, автоматично ще бъде направена отстъпка и ще бъде отчетена стойност до тази на дневния билет, обясни той.

Ново мобилно приложение ще бъде използвано за закупуване на превозен документ, той ще бъде активиран от момента на валидирането му в автобуса, а не от момента на заплащането му онлайн, каза Киряков. Уточнението е в отговор на негодувание на пътници, че времетраене се отчита по-рано от реалното качване в автобуса.

Добра новина за пътниците е, че отново ще имат възможност да купуват предплатени карти.

