Ето кога официално настъпва астрономическата есен

Следващия понеделник - 22 септември, в 21:19 часа българско време настъпва астрономическата есен.

Тогава е и моментът на есенното равноденствие, припомня Пенчо Маркишки от Института по астрономия към БАН, цитиран от бТВ.

В празничния за България 22 септември започва есента в северното полукълбо и пролетта в южното.

Връщането към зимното часово време ще стане на 26 октомври (неделя) в 04:00 ч. Тогава отново трябва да преместим стрелките на часовниците с 1 час назад.

Електронните и смарт устройства като мобилни телефони, компютри и телевизори автоматично ще преминат към зимното часово време.

