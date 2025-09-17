Ето кога официално настъпва астрономическата есен
Пиксабей
Следващия понеделник - 22 септември, в 21:19 часа българско време настъпва астрономическата есен.
Тогава е и моментът на есенното равноденствие, припомня Пенчо Маркишки от Института по астрономия към БАН, цитиран от бТВ.
В празничния за България 22 септември започва есента в северното полукълбо и пролетта в южното.
Връщането към зимното часово време ще стане на 26 октомври (неделя) в 04:00 ч. Тогава отново трябва да преместим стрелките на часовниците с 1 час назад.
Електронните и смарт устройства като мобилни телефони, компютри и телевизори автоматично ще преминат към зимното часово време.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!