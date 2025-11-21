Ето кога пускат автобусите по пътя "Аспарухово" - "Галата" във Варна

Снимка: Петел.бг

Очаква се през декември да бъде възстановен маршрутът на автобусите от градския транспорт, който минава по пътя "Аспарухово" - "Галата". Това каза заместник-кметът Димитър Кирчев.

Той припомни, че ремонтните дейности текат бавно, тъй като има забавяне с плащанията от страна на държавата. Кирчев увери, че до ремонтът е почти към края си, остава единствено да бъде положен финалният износващ пласт асфалт.

В момента се извършва почистване на шахти, за да се обезопаси обектът при евентуални дъждове, подчерта Кирчев.

Движението на автобусите ще бъде пуснато, след като напълно бъдат завършени тротоарите и бъдат поставени знаците и спиркозаслоните, каза районният кмет Ивайло Маринов.

До края на годината трябва да бъдат завършени всички обекти, възложени от МРРБ, независимо, че няма финансиране, каза представител на фирмата изпълнител Христо Фурчев.

Спирането на работата по даден ремонт носи огромни поражения на строителството, категоричен е той и даде за пример ул. "Арх. Манол Йорданов". По думите му там разходите ще са около 100 000 лева заради забавянето.

Фурчев уточни, че в момента се прави преработка на проекта заради преосмисляне на необходимостта от кръгово кръстовище.

