Ето кои ще излязат на терена в дербито на Варна

Снимка: Булфото, архив

Спартак Варна приема Черно море в градско дерби от петия кръг на еfbet Лига.

Срещата започва в 19 ч. и ще се предава пряко по Diema Sport.

Ето и стартовите състави на двата отбора:

Спартак: 23. Максим Ковальов, 20. Деян Лозев (К), 44. Ангел Грънчов, 3. Матео Петрашиво, 6. Жак Пехливанов, 17. Цветослав Маринов, 88. Дамян Йорданов, 21. Шанде, 7. Бернардо Коуто, 8. Даниел Иванов, 9. Даниел Халачев

Резерви: 1. Илия Шаламанов-Тренков, 4. Иван Алексиев, 18. Саад Мокачар, 19. Емил Янчев, 22. Александър Янчев, 29. Колако Джонсън, 39. Кристиян Курбанов, 50. Илкер Будинов, 93. Луис Пахама

Черно море: 33. Пламен Илиев, 2. Цветомир Панов, 28. Влатко Дробаров, 3. Живко Атанасов, 15. Дани Мартин, 71. Васил Панайотов (К), 24. Давид Телеш, 39. Николай Златев, 10. Асен Чандъров, 11. Жоао Педро, 19. Георги Лазаров

Резерви: 81. Кристиан Томов, 8. Асен Дончев, 9. Густаво Франса, 23. Димитър Тонев, 4. Росен Стефанов, 77. Селсо Сидни, 99. Уеслен, 20. Фелипе Кардозо, 17. Мартин Милушев

