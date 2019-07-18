Ето кой ще свири ЦСКА - Черно море

Пловдивчанинът Георги Кабаков, който е смятан от мнозина специалисти за най-добър наш съдия в момента, ще ръководи съботния мач ЦСКА - Черно море от 18,45 часа на "Българска армия" в София.

Ето всички съдийски назначения за 2-рия кръг на efbet лига:



19 Юли 2019 г. Петък 18:45 ч.

ФК Царско село 2015 - ФК Арда

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Мирослав Николаев Желев

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб

СН: Костадин Ангелов Гергинов



19 Юли 2019 г. Петък 21:00 ч.

ПФК Локомотив Пловдив - ПФК Славия 1913

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров

СН: Ахмед Яшар Ахмед



20 Юли 2019 г. Събота 18:45 ч.

ПФК ЦСКА-София - ПФК Черно море

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов

СН: Валентин Желев Добрев



20 Юли 2019 г. Събота 21:00 ч.

ПФК Берое - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ: Димо Стоянов Димов

СН: Мартин Живков Богдев



21 Юли 2019 г. Неделя 18:45 ч.

ПФК Ботев - ПФК Дунав

ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Димитър Русенов Русев

4-ТИ: Радослав Петров Гидженов

СН: Петър Стоянов Петров



21 Юли 2019 г. Неделя 21:00 ч.

ФК Етър - ПФК Левски

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Георги Димитров Давидов

СН: Радан Василев Мирянов



22 Юли 2019 г. Понеделник 21:00 ч.

ФК Витоша - ПОФК Ботев Враца

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Стефан Апостолов Апостолов

СН: Илонка Миланова Джалева

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