Ето кой ще свири ЦСКА - Черно море
Пловдивчанинът Георги Кабаков, който е смятан от мнозина специалисти за най-добър наш съдия в момента, ще ръководи съботния мач ЦСКА - Черно море от 18,45 часа на "Българска армия" в София.
Ето всички съдийски назначения за 2-рия кръг на efbet лига:
19 Юли 2019 г. Петък 18:45 ч.
ФК Царско село 2015 - ФК Арда
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Костадин Ангелов Гергинов
19 Юли 2019 г. Петък 21:00 ч.
ПФК Локомотив Пловдив - ПФК Славия 1913
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров
СН: Ахмед Яшар Ахмед
20 Юли 2019 г. Събота 18:45 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Черно море
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Валентин Желев Добрев
20 Юли 2019 г. Събота 21:00 ч.
ПФК Берое - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Мартин Живков Богдев
21 Юли 2019 г. Неделя 18:45 ч.
ПФК Ботев - ПФК Дунав
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Петър Стоянов Петров
21 Юли 2019 г. Неделя 21:00 ч.
ФК Етър - ПФК Левски
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Георги Димитров Давидов
СН: Радан Василев Мирянов
22 Юли 2019 г. Понеделник 21:00 ч.
ФК Витоша - ПОФК Ботев Враца
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Стефан Апостолов Апостолов
СН: Илонка Миланова Джалева
ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНИЯ ОТ ГЕРБ ЗАКОН ЗА ЦЕНЗУРА НА МЕДИИТЕ В ИНТЕРНЕТ СПИРАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПИСАНЕ НА КОМЕНТАРИ БЕЗ АВТОР В САЙТА!
ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ТУК - https://petel.bg/registration.html