Ето кой сменя Венета Райкова като водещ на БТВ

Кадър БТВ

Изненадваща промяна разтърси сутрешния ефир на bTV! Още от тази сутрин водещата Венета Райкова вече не е част от „Преди обед“. Новината идва само дни след шумните скандали между нея и бившия продуцент на предаването Георги Тошев, които взривиха телевизионните среди, предаде Блиц.

Оказа се, че продуцентите са действали светкавично и са успели да намерят човек, който да заеме горещото ѝ място в ефир – поне временно. Зрителите останаха изненадани, когато видяха познато лице да открива днешното издание на шоуто.

Новият водещ е именно Петър Дочев, който остава част от екипа на „Преди обед“. Още в началните минути на изданието той се включи на живо и обясни: „Още от първия си сезон в „Преди обед“ научих от Деси Стоянова, че една информация трябва да се проверява от няколко източника. А някои от тях твърдят, че съм напуснал предаването. Затова съм тук – на терен. Все още съм служител на „Преди обед“, което означава да служа на предаването и на вас, зрителите.“

С появата си Дочев сложи край на слуховете, че се е разделил с екипа, и същевременно потвърди, че временно ще заема мястото на Венета Райкова, която е в болничен.

Самата Райкова призна в Instagram, че здравословното ѝ състояние я е извадило от ефир: „Здравето е на първо място. Цяла седмица няма да съм в ефир, а на легло“, написа тя и сподели снимка с огромен букет рози.

Какво се случва зад кулисите на „Преди обед“ и дали завръщането ѝ ще бъде бързо – предстои да видим, но едно е сигурно: Венета Райкова отново успя да се превърне в най-обсъжданото име на сутрешния ефир

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!